Christian Pulisic a inscrit le seul but des États-Unis dans leur match contre l'Iran, mardi.

L’Angleterre et les États-Unis passent au tour suivant

L’Angleterre et les États-Unis se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde, mardi, remportant leur dernier match de la phase de groupes. Les deux équipes ont respectivement terminé au premier et deuxième rang du groupe B, devant l’Iran (3e) et le Pays de Galles (4e).

L’Angleterre a pulvérisé leurs rivaux gallois par la marque de 3-0, au stade Ahmed bin Ali. Marcus Rashford (50e et 68e) a inscrit un doublé tandis que Phil Foden (51e) a marqué son premier but du tournoi. Ce dernier a d’ailleurs été titularisé pour la première fois, après avoir entamé les deux dernières rencontres des Three Lions sur le banc. Le Pays de Galles n’a jamais vraiment été dans le coup, ne cadrant qu’un seul tir dans la rencontre.

Match nettement plus serré du côté du stade Al Thumama, entre les États-Unis et l’Iran. L’Américain Christian Pulisic a inscrit l’unique but du match à la 38e minute. L’Iran a tenté par tous les moyens de revenir au score, mais a manqué d’opportunisme en fin de match. Une égalité aurait permis à la sélection iranienne de se qualifier pour les huitièmes de finale pour la première fois de son histoire.

Au prochain tour, les Américains affronteront les Néerlandais, et les Anglais feront face aux Sénégalais.

Par ailleurs, la FIFA a annoncé mardi que la Française Stéphanie Frappart agira à titre d’arbitre principale pour la rencontre entre le Costa Rica et l’Allemagne, à l’horaire jeudi.

L’arbitre française Stéphanie Frappart supervisera la rencontre entre le Costa Rica et l’Allemagne, jeudi.

Elle deviendra la toute première femme à arbitrer un match de la Coupe du monde masculine.