La Force de Montréal garde le cap après huit matchs

La Force maintient une fiche de quatre victoires et quatre revers après huit rencontres.

La Force de Montréal maintient une fiche de quatre victoires et de quatre revers en huit affrontements cette saison dans la Premier Hockey Federation (PHF). La formation montréalaise, habituellement basée à l’Auditorium de Verdun, a perdu 5 à 2 samedi face aux Whitecaps du Minnesota, avant de prendre sa revanche le lendemain avec une victoire de 4 à 1 face à ces mêmes rivales.

La première des deux rencontres a été ponctuée par le tour du chapeau de la joueuse des Whitecaps Natalie Snodgrass. Christine Deaudelin a toutefois inscrit un superbe but en deuxième période pour le clan montréalais.

À noter que l’entraîneur de la Force, Peter Smith, avait procédé à quelques changements avant la rencontre. Sam Isbell jouait sur le premier trio tandis que Sarah Lefort s’alignait sur la deuxième unité.

«Bien que je pense que nous avons fait beaucoup de choses positives dans le match, nous avons fait un certain nombre d’erreurs qui leur ont permis de capitaliser. Nous devons apprendre de celles-ci et nous concentrer sur le match de demain», avait indiqué Peter Smith, au terme de la rencontre disputée samedi au Richfield Ice Arena, au Minnesota.

Rendre la monnaie de sa pièce

La Force ne voulait visiblement pas quitter le Minnesota avec deux revers en deux jours. Les joueuses de Peter Smith ont disputé un match presque impeccable dimanche, le remportant par la marque de 4 à 1.

Alexandra Labelle et Sam Isbell en ont profité pour inscrire leur premier but de la saison. La gardienne Marie-Soleil Deschênes a signé sa première victoire de la saison en plus de remporter le titre de joueuse du match grâce à ses 40 arrêts.

Le prochain match de la Force est prévu le 7 janvier alors que Montréal fera face au Toronto Six, qui trône au sommet de la ligue avec 7 victoires en 10 matchs. Les deux équipes s’affronteront en sol québécois, à Rimouski.