Sandro Grande: à peine embauché, déjà congédié

Le CF Montréal a renvoyé son nouvel entraîneur controversé après que celui-ci a été condamné par la classe politique.

Le président et chef de la direction du CF Montréal, Gabriel Gervais, reconnaît que l’embauche de Sandro Grande était «une erreur» et dit regretter les répercussions causées par cette décision. «Nous tenons à présenter nos plus sincères excuses à toutes les personnes qui ont été blessées ou choquées», ajoute-t-il.

M. Gervais admet que la direction du CF Montréal a «manqué de sensibilité» et «largement sous-estimé les propos tenus et les gestes qu’il a commis il y a plusieurs années».

Rappelons que Sandro Grande avait cautionné le tireur de l’attentat du Métropolis, lors des heures suivant le meurtre de Denis Blanchette, en 2012. «La seule erreur que le tireur a commise la nuit dernière, c’est de rater sa cible! Marois! La prochaine fois mon gars! J’espère!», avait-il écrit dans un gazouillis, retiré au cours des heures suivantes.

Le choix de l’entraîneur avait d’abord été critiqué par le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, qui a qualifié la nomination de M. Grande «d’inacceptable» dans une série de gazouillis.

1/4 Le PQ dénonce vivement cette nomination inacceptable.



En rappel, dans les heures qui ont suivi le drame du Métropolis, Grande a publié ceci : «La seule erreur que le tireur a commise la nuit dernière, c'est de rater sa cible! Marois! La prochaine fois mon gars! J'espère!» https://t.co/dfXzkxJavu — Paul St-Pierre Plamondon (@PaulPlamondon) January 10, 2023

François Legault, qui avait qualifié de «manque de respect» le choix de l’entraîneur, a salué la décision du CF Montréal de mettre fin à son entente avec Sandro Grande.

Je salue la décision du CF Montréal de mettre fin à son entente avec Sandro Grande. Cette histoire doit nous rappeler l’importance de ne jamais banaliser l’attentat du Métropolis survenu en septembre 2012. — François Legault (@francoislegault) January 10, 2023

Le porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, a aussi condamné la nomination de M. Grande, déclarant que «l’entraîneur et le club doivent des excuses aux indépendantistes et à Pauline Marois».

L’embauche de Sandro Grande est inacceptable. Les excuses génériques diffusées hier par le CF Montréal le sont tout autant. L’entraîneur et le club doivent des excuses aux indépendantistes et à Pauline Marois. — Gabriel Nadeau-Dubois (@GNadeauDubois) January 10, 2023

D’autres membres de la classe politique québécoise, tels que Marwah Rizqy du Parti libéral du Québec, ont également condamné le choix du CF Montréal. La députée libérale a invité à ne banaliser «ni les gestes ni les mots» entourant le drame du Métropolis.