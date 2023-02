Grand retour des Mardis Cyclistes de Lachine

Après trois ans de pause, les Mardis cyclistes de Lachine reviennent cet été pour leur 43e édition. Ils seront organisés par Dominic Rossi, fils du fondateur de l’évènement Joseph «Tino» Rossi. Il accepte avec fierté la responsabilité, et remercie ses prédécesseurs, l’arrondissement Lachine et la Ville de Montréal du soutien offert au projet.

Depuis 2018, c’est la famille Néron qui s’occupait des courses rassemblant plus de 200 cyclistes chaque semaine. «Nous sommes très contents d’avoir trouvé quelqu’un comme Dominic pour prendre la relève», se réjouit Jean-François Néron, convaincu que l’organisation est entre de bonnes mains.

Sur un parcours d’un mille (1,61km), les cyclistes empruntent un itinéraire en 10 étapes autour du parc LaSalle, inchangé depuis sa fondation. «Lachine est fière d’être l’hôte de cette course de haut niveau devenue une vraie tradition», commente la mairesse de l’arrondissement, Maja Vodanovic.

Des cyclistes de partout au Canada et aux États-Unis participent habituellement à l’évènement se déroulant tous les mardis de juin, juillet et aout. Les trois dernières éditions avaient été annulées à cause de craintes entourant la pandémie.