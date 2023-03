40e Défi sportif AlterGo: l’art de promouvoir les sports adaptés

7000 athlètes de 20 pays, de toute limitation fonctionnelle, répartis dans neuf disciplines, s’affronteront lors du 40e Défi sportif AlterGo, à Montréal, du 21 au 30 avril prochain.

Des athlètes d’élite et de relève compétitionneront en hockey, en athlétisme, au boccia, au baseball/balle-molle, au soccer, à la natation, au basketball, gymnastique et au CrossFit.

Le Défi sportif sera ainsi l’hôte de la Coupe du monde 2023 de boccia. La relève sera aussi de la partie puisqu’une compétition canadienne de boccia, l’Open national, se tiendra également en plus d’une compétition scolaire.

Les compétitions scolaires seront bien fournies avec plus de 110 écoles primaires et secondaires qui répondront présentes, participant à des compétitions dans toutes les disciplines, sauf le basketball, et l’organisation d’un mini-marathon au parc Jarry, une première.

Dans huit des neuf disciplines, de nombreuses compétitions provinciales et nationales se tiendront. Notons la tenue d’un tournoi de balle-molle par l’Association sportive des sourds du Québec ainsi que l’organisation d’une compétition gymnastique rythmique Olympiques spéciaux – avec des athlètes neuroatypiques.

Avec autant d’athlètes et de bénévoles qui mettent la main à la pâte, on voit qu’on est sur la bonne voie pour promouvoir l’inclusion sociale et l’activité physique chez les jeunes. Saoud Messaoudi, parahockeyeur et ambassadeur de cette 40e édition

Les épreuves sportives se dérouleront un peu partout sur l’île: à l’aréna Maurice-Richard, au stade Olympique, à l’aréna Howie-Morenz, à Parc-Extension, au complexe sportif Claude-Robillard, dans Ahuntsic-Cartierville, ainsi qu’au centre sportif Édouard-Montpetit, à Longueuil.

Le Défi sportif AlterGo « vise à promouvoir la pratique d’activités physiques et les sports adaptés à l’échelle du Québec tout au long de l’année » explique l’organisation dans un communiqué de presse.

Cette édition anniversaire sera aussi l’occasion pour l’organisation de mettre sur place une exposition relatant les moments marquants à travers l’histoire de l’événement, qui a débuté en 1984, au complexe Claude-Robillard.