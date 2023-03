De nombreux athlètes montréalais récompensés par la fondation ALÉO

Plusieurs jeunes athlètes montréalais ont été récompensés par deux bourses offertes par la fondation ALÉO, anciennement Fondation de l’athlète d’excellence du Québec.

Lancement de la bourse Accès Nouvelle Génération

Le programme Accès Nouvelle Génération a pris son envol dans le but de retirer certaines barrières, financières ou scolaires, à l’entrée au sport de haut niveau pour les jeunes athlètes à haut potentiel.

Des bourses de 1500 $ à 4000 $ ont été remises pour contribuer au développement global de ces jeunes. Aux côtés de Martin Dusseault, du programme Bien dans mes Baskets, Patricia Demers, directrice générale de la Fondation, a remis la bourse à Enzo Rios Rosado (basketball, 18 ans, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve), Vince Fouda (basketball, 16 ans, Ville-Marie), Souareba Dramé (basketball, 16 ans, Ville-Marie) et Ralph Charles (basketball, 16 ans, Ville-Marie),

Les autres récipiendaires de cette bourse sont : Sadraque Mambuco (football, 16 ans, Lachine), Ishak Rafik Ait Kaci Azzou (football, 21 ans, Saint-Léonard), Aya Faridi (flag-football, 16 ans, Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles), Sean Laguerre (football, 21 ans, Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles), Mohamed Ayoub Louchahi (football, 21 ans, Montréal-Nord), Lawrence Narcisse Deaken (football, 21 ans, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve), Jeffry George Parker (football, 23 ans, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve), Paul Njeudji (basketball, 16 ans, Saint-Laurent), Johny-Joël Tchoukuiegno (basketball, 17 ans, Saint-Laurent), Tyron Bonnet (basketball et football, 17 ans, Montréal-Nord), Christopher Juelz Devallon Brice (football et athlétisme, 17 ans, Montréal-Nord), Rita El Bouhali (flag-football et soccer, 15 ans, Montréal-Nord), Sebastian Gonzalez Barboza (natation, 17 ans, Ville Mont-Royal), Méchak Mézuma (basketball, 14 ans, Montréal-Nord), Adriel Oviedo-Ladik (water-polo, 17 ans, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension), Vitaliy Oviedo-Ladik (water-polo, 16 ans, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension), Jamee Pierre (basketball et football, 15 ans, Pierrefonds-Roxboro), Lyna Meriem Tabet Aoul (basketball et flag-football, 17 ans, Anjou), Michaelson Zéphirin (athlétisme, 16 ans, Montréal-Nord), Tanya Tambo (basketball et flag-football, 14 ans, Lachine), Faaliah Karla Eve Isidore (basketball, 15 ans, Le Sud-Ouest), Yassine Kassis (volleyball, 26 ans, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce), Sahana Minott (basketball, 15 ans, Pierrefonds-Roxboro), Margarita Serdiuk (basketball, 15 ans, Ahunstic-Cartierville).

9e édition du Programme de bourses Golf Québec/Fondation ALÉO

La 9e édition du Programme de bourses Golf Québec/Fondation ALÉO a permis à 30 jeunes athlètes en golf de recevoir des bourses individuelles de 2000 $ à 4000 $, pour un montant total de 70 000 $. « L’objectif était d’offrir la possibilité de s’entraîner de façon plus globale, en utilisant les mêmes outils que les athlètes d’autres sports, le tout en bénéficiant d’un encadrement scolaire de qualité », explique Patricia Demers, directrice générale de la Fondation ALÉO.

Les récipiendaires de cette bourse sont : Charlotte Boudreau (15 ans, Île de Montréal), Claire Hu (14 ans, Pointe-Claire), Oscar Ricketts (13 ans, Pointe-Claire) et Jake Winlo-Houston (18 ans, Baie-d’Urfé).