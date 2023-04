Le Nord-Montréalais Benedict Mathurin est la 4e meilleure recrue NBA de l’année

S’il n’a pas été désigné comme la recrue de l’année de la National Basketball Association (NBA), Benedict Mathurin peut rendre fiers sa ville et son quartier, Montréal-Nord, puisqu’il est arrivé 4e au classement des recrues de la NBA.

Le titre de NBA Rookie of the year en anglais honore le meilleur joueur de basket qui en est à sa première année dans la NBA, la plus prestigieuse ligue de basket en Amérique du Nord. Le prix est décerné par des journalistes sportifs américains et canadiens à la fin de chaque saison, et c’est l’Italo-Américain Paolo Banchero qui l’a remporté pour la saison 2022-2023.

Un tel sacre pour Benedict Mathurin aurait été seulement le second pour un Canadien, et le premier pour un Québécois. À la 4e position, il est d’ailleurs le seul ressortissant canadien qui s’est classé dans ce palmarès.

Benedict Mathurin, qui fêtera bientôt ses 21 ans, est l’arrière des Pacers d’Indiana depuis cette saison. Son équipe a échoué à se qualifier pour les séries éliminatoires de la NBA.

Le Nord-Montréalais a étudié à l’école Adélard-Desrosiers, située à Montréal-Nord. Benedict Mathurin est une fierté pour Montréal-Nord. La communauté nord-montréalaise connaissait déjà les Mathurin qui ont été frappés par une tragédie, le 1er octobre 2014, alors que le frère de Benedict est décédé après avoir été renversé à vélo par un automobiliste.