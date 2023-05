Déjà la fin pour FAA à Roland-Garros

Souffrant de maux de ventre, le Québécois Félix Auger-Aliassime s’est incliné au premier tour à Roland-Garros, lundi. Dix-neuvième favori, «FAA» a perdu en trois manches de 6-4, 6-4 et 6-3 contre l’Italien Fabio Fognini, classé 130e au monde, dans une rencontre qui a duré un peu plus de deux heures et quart.

La douleur a semblé apparente au visage d’Auger-Aliassime dès le deuxième set, un état de fait qui s’est d’ailleurs empiré au dernier set.

FAA avait récemment subi des blessures, notamment au genou gauche ainsi qu’à l’épaule droite. Cette dernière blessure l’avait d’ailleurs forcé d’abandonner à Lyon, jeudi dernier.

Rappelons également qu’en décembre dernier, Félix Auger-Aliassime a reçu le prix Lionel-Conacher, distinction remise à l’athlète masculin de l’année, selon La Presse canadienne.

Malgré son jeune âge (22 ans), il était passé du 11e rang mondial au 6e rang entre le début et la fin de l’année 2022. Un sommet personnel en carrière pour l’athlète qui a remporté ses quatre premiers titres, dont trois consécutifs lors d’une séquence de 16 gains d’affilée à Florence, Anvers et Bâle.

Autre fait d’armes important, le jeune homme a permis au Canada de soulever le trophée de la Coupe Davis pour la première fois de son histoire le mois dernier, devenant ainsi la 16e nation à remporter les grands honneurs de cette prestigieuse compétition de tennis en équipe.