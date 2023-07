De partisans des Canadiens à reporters grâce à Instagram

Alexander Rougas avait une idée en tête depuis l’adolescence: couvrir le CH du point de vue d’un fan, et ce, pour les fans. Parti de rien, il commence en 2021 avec des entrevues ludiques avec joueurs et partisans à l’extérieur du Centre Bell. La popularité de sa chaîne Instagram, Habs Fan TV, et la reconnaissance qu’on lui accorde, ont cru énormément. À la fin juin, Rougas était notamment accrédité pour le repêchage de la LNH, à Nashville.

«Le site Web HockeyDB m’a contacté. Ils voulaient que je fasse une couverture pour eux. J’ai été accrédité comme reporter. Honnêtement, c’était une expérience inoubliable. D’être à côté des journalistes et de demander mes questions comme eux, c’était très le fun», indique Rougas.

Ce dernier a notamment pu poser au directeur général du CH, Kent Hughes, une question qui a probablement trotté dans la tête de plusieurs partisans, à savoir pourquoi le Canadien de Montréal avait sélectionné un défenseur au cinquième rang dans un repêchage où les joueurs de talent en attaque étaient nombreux.

C’est au printemps 2021, alors que le CH s’était aventuré jusqu’en finale de la Coupe Stanley et que l’engouement des partisans était à son comble, que Rougas, un résident de Laval, avait co-fondé Habs Fan TV. À ce moment, Cédrick Séguin, qui réside à Lachine et qui est désormais co-animateur, n’avait pas encore joint l’aventure, ce qu’il fera, il y a quelques mois.

Lors de chaque rencontre à domicile des séries, de nombreux fans se réunissaient pour assister au match sur grand écran devant le Centre Bell.

«Je me suis dit qu’il y avait tout ce beau monde-là dehors et il n’y a personne qui est là pour filmer ça, prendre les réactions des fans et vraiment leur donner une place pour donner leur opinion. Dans les médias traditionnels, les voix que tu entends, ce sont tous des joueurs ou des chroniqueurs qui sont là depuis 20 ans. Donc, nous, on essaie de combler le vide», indique Rougas.

Deux ans plus tard, Habs Fan TV compte plus de 1000 vidéos à son actif, non seulement sur Instagram, mais aussi YouTube ou encore Tiktok. Alexander Rougas et Cédrick Séguin ont su s’imposer sur les réseaux sociaux, où ils compilent 150 000 abonnés et 130 millions de vues.

Une présence remarquée

Les fans semblent accoutumés à voir se pointer devant le Centre Bell, les deux animateurs, à chaque match à domicile du Canadien, mais parfois aussi lors de rencontres à l’étranger. Non seulement, les animateurs de Habs Fan TV assurent-ils une présence en ligne, mais leur présence aux matchs ne passe pas inaperçue.

«Vous êtes les gars de TikTok, pas vrai ?», leur demandait en mars dernier l’attaquant des Ducks, Trevor Zagras, alors que ce dernier quittait le Honda Center, à Anaheim, à bord de son véhicule. Au terme d’une courte entrevue, le joueur de centre les complimentera d’ailleurs pour le mini bâton de hockey sur lequel ils fixent leur micro, un accessoire cocasse qui fait parler de lui.

«La première année, on s’est dit qu’on devrait probablement avoir une pôle pour notre micro, pour avoir l’air professionnel. Mais je me suis dit: « on n’est pas des professionnels. Je me suis dit qu’il fallait trouver quelque chose pour attirer les gens. Ça nous a attiré des commentaires du genre « eille, vous n’êtes pas sérieux ? » Le journaliste François Gagnon avait vu ça, par exemple, et nous avait dit, c’est quoi ça ?», se souvient Rougas.

Pour ce qui est des parties à domicile, «Danick», un partisan détenant des billets de saison à la voix puissante et à l’énergie contagieuse, est devenu un incontournable pour Habs Fan TV. Rencontré par Rougas lors du parcours éliminatoire de 2021, il est rapidement devenu un personnage récurrent de la chaîne, notamment en raison des attroupements qu’il provoque.

Qu’il vante, en criant et en gesticulant, les mérites de Raphaël Harvey-Pinard ou qu’il rende hommage à la carrière de Carey Price, ses frasques provoquent des rassemblements de dizaines de partisans enthousiastes, qui en viennent à s’époumoner en cœur avec lui.

«Quand Danick fait son show et qu’il y a comme 200 personnes autour et que ça commence à crier « Olé, olé »… Il y a des gens qui nous disent qu’ils nous entendent du 1000 de la Gauchetière», rigole Rougas.

Une popularité impressionnante

Alexander Rougas et Cédrick Séguin en arrivent à s’étonner de la popularité de Habs Fan TV, non seulement à Montréal, mais ailleurs, également.

«Le soutien des fans est juste incroyable. Quand on est à l’extérieur du Centre Bell, ils sont là pour nous parler, nous donner leur opinion et tout. Même partout où on va, parfois, on est au supermarché ou encore lorsqu’on se déplace pour aller voir des matchs sur la route, à Nashville, L.A., San Jose. Il y a même des Américains qui nous reconnaissent. Ça montre un peu le pouvoir des médias sociaux», expliquent-ils.

Les deux animateurs publient la moitié de leurs vidéos en français, mais s’assurent de toujours placer des sous-titres en anglais, notamment afin de donner une chance aux nombreux fans de la chaîne de comprendre la culture québécoise entourant le Canadien de Montréal.

Populaires, même à Toronto

Selon Rougas, la moitié des abonnés de Habs Fan TV proviendrait de Montréal. De façon surprenante, une proportion d’environ 20% des abonnés seraient de la région de Toronto. «Des fois j’aime leur donner des petits coups. Ils reviennent souvent pour commenter sur à quel point le Canadien n’est pas bon. C’est un peu ça le but, que ce ne soit pas juste pour les gens de Montréal, mais plutôt pour tous les fans de la LNH, pour qu’ils voient tout ce beau monde-là qui est dehors et qui aime le Canadien. Pour qu’ils se disent pourquoi ce n’est pas la même chose pour mon équipe ?», souligne-t-il.

Habs Fan TV produit également d’autres contenus en retransmettant des vidéos ayant attrait au hockey. Par exemple, la chaîne s’est récemment intéressée au Brick Invitational Tournament, un tournoi de hockey mineur, à Edmonton. Dans une vidéo partagée par Habs Fan TV, on voit un jeune de 10 ans originaire de Vaudreuil, Kwency Fontaine, marquer un but après une spectaculaire montée d’un bout à l’autre de la patinoire.

La vidéo a depuis été vue à 397 000 reprises. Le père du jeune, Woody Fontaine, n’en revient pas du nombre de messages et d’appels qu’il a reçus après que la vidéo eut été publiée sur Habs Fan TV. Ayant reconnu les deux animateurs devant le Centre Bell, alors qu’ils étaient en entrevue avec Métro, mercredi dernier, il a pu chaudement les remercier en personne.

Woody Fontaine a demandé à Cédrick Séguin et Alexander Rougas d’enregistrer une vidéo de salutations pour son fils, mercredi dernier.

Afin de poursuivre l’expansion de Habs Fan TV, Rougas aimerait par ailleurs développer un podcast, afin d’offrir du contenu dans un format plus long à ses abonnés.