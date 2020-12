Comment activer la fonction: Lire plus tard sur le navigateur Google Chrome

Google teste une fonction qui nous permet d’enregistrer des pages web à lire plus tard sur le navigateur Chrome pour ordinateur. Nous vous montrons comment l’activer maintenant.

Le web regorge de contenus et on n’a pas toujours le temps de tout lire et tout consulter.

Google offre enfin une façon, sur son navigateur Chrome, d’enregistrer et retrouver rapidement des pages web que l’on souhaite lire plus tard.

Il était plus que temps, alors que Safari notamment offre une telle fonction depuis longtemps.

Étapes pour activer la fonction: lire plus tard sur Chrome

Au moment d’écrire ses lignes, la fonction : lire plus tard est en phase de test sur Google Chrome. Rien n’empêche cependant d’en profiter maintenant en allant l’activer nous-mêmes.

Ainsi, pour activer la fonction : lire plus tard sur le navigateur Chrome pour ordinateur, il faut:

Ouvrir Chrome Dans la barre de recherche, taper: Chrome://flags Dans le champ de recherche, taper: Read Later Sélectionner l’option: Enabled Cliquer sur: Relaunch

Voici comment activer la fonction expérimentale: Lire plus tard sur Chrome.

Une fois que le navigateur Chrome se rouvre, on aperçoit dans le coin supérieur droit un onglet: Liste de lecture.

Pour ajouter une page web à cette liste, il suffit de faire un clic droit sur l’onglet en question et sélectionner l’option: Lire l’onglet plus tard.

Voici comment enregistrer une page web à lire plus tard sur Chrome.

Une fois nos pages enregistrées, on peut donc se rendre dans la fameuse liste et les consulter à un moment qui nous plus propice.

