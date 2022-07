Des commerces incontournables dans l’Est-de-l’Île-de-Montréal

Vous venez d’emménager dans le secteur de l’Est-de-l’Île-de-Montréal? Bienvenue dans votre nouveau quartier! Nous vous présentons ici quelques commerçants incontournables qui sont bien établis dans le secteur et dont la réputation n’est plus à faire.

Comme ça, vous saurez où aller!

Huile et Vinaigre de Pointe-aux-Trembles

11983, rue Notre-Dame Est

Depuis 2016, Huile et vinaigre garni ses tablettes avec ce qui se fait de mieux à travers le monde! Leurs huiles d’olive sont choisies pour leur grande qualité et on y retrouve plusieurs produits du Québec. « Mange ton Québec d’abord » est leur devise.

Les fins palais seront ravis d’y découvrir des produits exclusifs, que ce soit pour offrir un splendide panier cadeau, pour préparer un repas raffiné – de l’amuse-gueule au dessert – ou simplement pour garnir une succulente tablée lors d’un évènement spécial, chez Huile et Vinaigre, c’est le bonheur autour de la table !

Madame Joanne Paiement, la dynamique propriétaire, déniche et propose à l’année une très grande diversification de produits, entre autres : pétoncles fumés, saumon fumé du Fumoir d’antan des Îles, mousses de foie gras, sauces, ail noir du Québec, fleur de sel et vinaigrettes, en plus bien sûr des huiles d’olive, vinaigres balsamiques et crayons d’épices à aiguiser.

Pour en découvrir d’avantage, visitez huileetvinaigre.com

Jean Coutu Catherine Bertrand & Jonathan Rouisse

12905 et 12675, rue Sherbrooke Est

Qui ne connait pas Jean Coutu? Un emblème des services de santé! Le parcours de Catherine et Jonathan, pharmaciens propriétaires, a débuté en tant qu’étudiants au sein de la pharmacie. Puis, ils ont continué comme pharmaciens communautaires, et sont maintenant en service depuis 20 ans.

Depuis leur arrivée comme propriétaires, le 1er juin 2019, ils se sont impliqués dans la communauté et les événements sociaux. Que ce soit de courir pour une cause, d’aider les familles dans le besoin en leur offrant des produits essentiels ou d’instaurer un bar à fruits pour les employés, ils ont à cœur leur famille Coutu et la communauté.

Leur implication au sein de la population, entre autres durant la pandémie, a continué de grandir. Ils sont toujours présents, que ce soit pour un conseil ou simplement pour un bonjour, et sont très reconnaissants de la confiance de leur clientèle.

Pour plus d’information, 514 644-8611 ou visitez jeancoutu.com

Antirouille Provincial de Pointe-aux-Trembles

12245, rue Sherbrooke Est

Cette entreprise familiale de Pointe-aux-Trembles qui a ouvert ses portes en 1988 fut reprise par Mme Johanne Labrecque, une femme aux mille idées passionnée par son métier.

Traiter son véhicule à l’antirouille, c’est protéger son investissement! Les garanties à vie des véhicules neufs sont transférables uniquement si les traitements sont appliqués chaque année. Le traitement s’effectue en 30 minutes. Il est transparent, inodore et ne coule pas. À l’application, il traite sécuritairement et n’affecte pas les composantes électriques et électroniques de la voiture. Vignette à l’appui.

Au fil des ans, Madame Labrecque a su fièrement fidéliser sa clientèle par un service empathique et attentionné. La méthode d’application est effectuée par ses techniciens experts. Pour être originaux, des chèques cadeaux sont aussi disponibles. Informez-vous !

Pour en savoir plus, 514 640-4859 ou visitez antirouilleprovincial.com

Épicerie Metro Plus Saint-Jean-Baptiste

1400, boulevard Saint-Jean-Baptiste

À Pointe-aux-Trembles, le marché d’alimentation Métro Plus Saint-Jean-Baptiste est assurément une place de choix pour établir un menu, demander conseil et trouver des produits frais. L’équipe passionnée et expérimentée compte une foule d’employé(e)s de longue date, vous êtes entre de bonnes mains.

Chacun des spécialistes des différents départements innove et réinvente les offres, du comptoir à sushis au prêt-à-manger, en passant par les départements des produits de la mer, des Microbrasseries québécoises, des produits bio & sans gluten, sans oublier le département des viandes, qui saura se rendre complice de vos repas BBQ les plus gourmands.

Pour les nouveaux résidents du secteur de Pointe-aux-Trembles, obtenez avec votre nouvelle adresse, à votre première commande en ligne, une réduction de 80$ applicable sur vos quatre prochaines livraisons ou cueillettes en magasin de plus de 100$. Dépêchez-vous, car l’offre est pour une durée limitée!

Pour plus d’informations : 514-640-5167 ou consultez metro.ca

Rôtisserie Scores Pointe-aux-Trembles

12995, rue Sherbrooke Est

Scores est un restaurant d’une entreprise familiale impliquée et bien établie depuis plus de 25 ans, situé tout près du parc industriel de Pointe-aux-Trembles. Que ce soit pour un lunch entre amis, une fringale en tête à tête ou un repas familial en soirée, l’équipe dynamique sera adaptée le service à votre rythme et à vos attentes.

Au menu, l’assiette traditionnelle de poulet BBQ accompagnée de leurs fameuses côtes levées maison restera toujours un incontournable. Laissez-vous aussi tenter par des repas estivaux sur le grill, le coin découverte, les sandwichs et burgers ou par l’un des repas particulièrement adaptés pour les ‘’méchants gourmands’’. En accompagnement, l’incontournable bar à soupes et salades saura assurément satisfaire tous les palais.

Pour une attention particulière à un proche, pourquoi ne pas offrir simplement une carte-cadeaux, car Scores Pointe-aux-Trembles est le rendez-vous par excellence! Commandes pour emporter ou services de livraison disponibles.

Pour plus d’information, 514 642-6060 ou visitez le scores.ca

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.