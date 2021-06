Séries: une égalisation du Canadien de Montréal avec un Carey Price taille XXL

Le CH s’est imposé en terre texane par la marque de 3 à 2 et s’offre le luxe d’égaliser dans la série (1-1) qui les oppose aux Vikings. Et ce, juste avant de retrouver la glace montréalaise avec plus de 3500 partisans attendus dans les gradins et à l’extérieur, vendredi.

Le Canadien a pu bénéficier d’un début de partie d’une belle efficacité allant jusqu’à mener 3 buts à rien. En première période, Joel Armia et Tyler Toffoli ont fait vibrer le tableau d’affichage et les partisans regroupés sur l’avenue des Canadiens de Montréal. En deuxième période, Paul Byron a donné une avance confortable à l’équipe. Le portier Price n’avait plus qu’à fermer la boutique.

Même si les Vikings ont poussé et sont revenus de l’arrière avec deux buts, l’avance des rouges et bleus a été préservée par un Carey Price de gala. Le numéro 31 a enfilé son smoking des grands soirs stoppant net les tentatives texanes soit 29 arrêts. Deux rondelles texanes lancées par Alex Pietrangelo ont toutefois fait trembler les filets mais l’avance au score a pu être gardée jusqu’à la fin.

Près d’une centaine de partisans se sont amassés devant la brasserie la Cage ou le grilladin Madison’s près du centre Bell pour profiter de leurs écrans respectifs. La ferveur Canadien a pris de l’ampleur malgré l’heure tardive du match et la brise fraîche du soir. Les «irréductibles gaulois» sont restés jusqu’à la fin pour savourer l’égalisation dans la série.

Rendez-vous vendredi

Avec la permission des autorités d’augmenter la capacité des spectateurs a 3500 personnes dans les enceintes sportives, nul doute que les partisans des rouges et bleus donneront de la force aux joueurs, vendredi, au Centre Bell. Ils attendent avec impatience le retour au bercail.

«On mené 3 à 0, puis les Vikings sont revenus à 3-2. On a bon espoir que le retour des partisans puisse aider le CH à gagner la série. Cela va faire une différence», soutien Raymond.

Raymond et Magalie, deux supporter du CH qui ont déjà pris rendez-vous pour vendredi.

Raymond et Magalie resteront en dehors de l’enceinte pour profiter de l’ambiance en extérieur, les places à l’intérieur du Centre Bell sont trop chères et la météo sera plus clémente, disent-il.

De la vaccination spéciale partisans du CH

Plus tôt en après-midi, le ministre de la santé du Québec, Christian Dubé, a annoncé l’ouverture d’une clinique sans rendez-vous pour les partisans du CH. Même si le deuxième match de la série entre les Canadiens et les Golden Knights s’est tenu au T-Mobile Arena de Las Vegas, «les derniers gaulois» ont eu la possibilité de se faire vacciner juste avant le match.

Une centaine de personnes ont profité de l’offre du ministre pour aller se faire vacciner. D’après une responsable de la coordination de la vaccination sur place, «tout s’est bien passé, on a eu une belle réponse. Plus de la moitié des personnes étaient des partisans. D’autres, on juste sauté sur l’occasion». Vendredi avant le match, l’opération de vaccination sera renouvelée.