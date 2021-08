7,2 M$ pour l’achat local au Québec

Pour accélérer la relance des petites et moyennes entreprises (PME) du Québec, le gouvernement fédéral injecte 7,2 M$ dans son initiative Achat local. Cette somme servira à mettre sur pieds des campagnes de sensibilisation au Québec et à encourager les citoyens à prioriser la consommation locale.

L’annonce a été réalisée dans le Mile-End, à Montréal. Les députés d’Honoré-Mercier, Pablo Rodriguez, et d’Outremont, Rachel Bendayan, étaient accompagnés du président de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), Charles Milliard.

C’est le temps de donner un coup de pouce à nos commerces, à nos PME qui l’ont eu rough. Les PME sont l’épine dorsale de notre économie, les principales créatrices d’emplois. Pablo Rodriguez, leader du gouvernement à la Chambre des communes

La somme attribuée au Québec fait partie d’un investissement global de 33 M$ à l’échelle canadienne, l’initiative Achat local, annoncée en juin. Les chambres de commerce se voient octroyer des fonds qu’elles utiliseront auprès d’associations ou d’organismes locaux.

«Ce ne sera pas géré pas un mastermind à Montréal. Dans les chambres de commerce, les gens seront responsables d’implanter et de faire vivre le programme. Ça permettra de répondre à toutes les particularités de nos nombreuses régions au Québec», précise M. Milliard.

Pour la même initiative, 9 M$ ont été remis aux chambres de commerce en Ontario.

Encourager les consommateurs

Avec ces sommes, les associations locales pourraient lancer des campagnes de promotion saisonnières poussant les acheteurs à se tourner vers les marchands locaux, promouvoir l’achat en ligne local, ou la livraison à domicile. La création de produits marketing comme des vidéos ou publicités dans les journaux et les réseaux sociaux pourrait être lancée.

«Les associations ont lancé plein de choses depuis les 18 derniers mois. Sur chaque rue, on voit des initiatives précises qui se développent, a souligné M. Milliard. Déjà, avec notre initiative, on voit des régions qui se mettent ensemble pour un faire un seul gros projet. Ça démontre la force de notre réseau, et surtout de la communauté.»

«Les campagnes de sensibilisation à l’achat local qui seront réalisées grâce à ce financement dans tout le Québec visent à accroître la confiance des consommateurs et à les inciter à fréquenter de nouveau les entreprises, lesquelles pourront alors réembaucher leurs employés.» Rachel Bendayan, députée d’Outremont

En 2020, PME MTL a distribué près de 110 millions de dollars aux PME de la métropole. Cela équivaut à cinq fois le volume d’aides apportées l’année précédente. Le réseau a accompagné plus de 4600 projets par le biais des programmes réguliers, avec un montant total de 19,9 M$.

Il a aussi soutenu 2482 entreprises par l’entremise des programmes d’aide d’urgence avec 88,3 M$.

Les sommes proviennent d’ententes avec la Ville de Montréal, ainsi que les gouvernements provincial et fédéral.

La métropole a connu la plus forte reprise de l’emploi parmi les grandes villes du Canada et des États-Unis, même si elle a été un épicentre de la première et deuxième vague de propagation du COVID-19.