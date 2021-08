Montréal et logement: résumé du 24 août de la campagne électorale

La campagne semble s’accélérer à cinq semaines du scrutin. Les partis fédéraux multiplient les engagements et même le municipal s’immisce dans la course par l’entremise de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui demande des efforts en matière de lutte face au trafic d’armes à feu et en matière de relance verte.

Montréal au fédéral

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, s’est invitée dans la campagne fédérale. Elle soumet aux différents partis une «liste d’épicerie», notamment en matière de contrôle des armes à feu aux frontières et en matière de relance verte.

La mairesse rappelle que le trafic d’armes «n’a pas de frontières», et demande à ce que «le prochain gouvernement fédéral fasse sa part». Sa principale demande est claire, «interdire la possession d’armes de poing et d’assaut».

Montréal est dans une situation de recrudescence de violence par armes à feu et s’est dotée, début 2021, d’une brigade spéciale pour endiguer le phénomène.

D’autres demandes ont été formulées en matière de relance économique et de transition écologique. Valérie plante espère que Montréal sera soutenue dans ses efforts entrepris dans «l’accélération de la construction de logements abordables et la rénovation du parc de logements sociaux, l’aménagement d’infrastructures vertes ou le financement des réseaux de transport collectif».

Logement

Le Parti libéral du Canada (PLC) annonce son plan pour le logement nommé «un chez-soi pour tous». Alors que les conservateurs promettent la construction d’un million d’habitations en trois ans et que le Nouveau parti démocratique (NPD) promet 500 000 logements abordables en 10 ans, le PLC, lui, s’engage à bâtir, maintenir ou rénover 1,4 million de logements au cours des quatre prochaines années.

Ce plan de construction prévoit des investissements de plus de 7 milliards de dollars. Quatre milliards s’intégreront dans le Fonds accélérateur du logement, pour donner le défi aux villes d’accélérer la construction de logements. La première cible du plan est la construction de 100 000 nouvelles propriétés pour la classe moyenne d’ici 2024-2025.

En matière d’accession à la propriété, le PLC, veut «aider les locataires à devenir propriétaires». Un milliard en subventions et prêts sera consacré à cette transition de locataire vers propriétaire. Selon le PLC, cela devrait ouvrir la voie à l’accès à la propriété en cinq ans ou moins pour les locataires.

Enfin, la création d’une «Charte des droits des acheteurs» d’une propriété viendrait, selon les libéraux, contrecarrer les abus immobiliers tels que les rénovictions, les augmentations de loyers abusifs ou les spéculations immobilières.

Environnement

Le Bloc québécois (BQ) veut mettre en place un plan visant à «réduire, puis éliminer, le recours à certains pesticides comme le glyphosate et les néonicotinoïdes». Le BQ envisage un remplacement de ces produits par des alternatives vertes tout en aidant les agriculteurs et producteurs dans cette transition.

Autochtones

Yves-François Blanchet tend la main aux peuples autochtones dans l’optique de créer des ententes «de nation à nations». L’objectif est ici de rendre inopérante la Loi sur les indiens qui est créatrice «d’inégalité de fait entre les citoyens allochtones et ceux qui sont issus de Premières Nations».

«Nous proposons que de nation à nations, nous initions ensemble, avec les peuples autochtones, un vaste effort vers la conclusion d’ententes, de traités librement et mutuellement consentis, permettant davantage d’autodétermination pour leurs communautés.» Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois

Soins des aînés et protection des régimes de retraite

Le Nouveau parti démocratique s’engage à élaborer «des normes pancanadiennes de soins, assorties de mesures d’imputabilité, et à augmenter les salaires et le soutien aux travailleuses et travailleurs». L’objectif du chef du NPD, Jagmeet Singh, est de mettre fin à l’aspect lucratif des établissements privés de soins longue durée.

«La pandémie a attiré l’attention sur une honte nationale que nous ne pourrons jamais oublier. Je vais faire ce qu’il faut pour retirer les profits des soins de longue durée et donner à nos proches les soins qu’ils méritent», soutient-il.

Le Parti conservateur d’Erin O’Toole souhaite mieux sécuriser les régimes de retraite. En empêchant, par exemple, les dirigeants de se verser des primes lorsqu’ils gèrent une entreprise en cours de restructuration, à moins que le régime de retraite ne soit entièrement financé. Il obligerait aussi les entreprises à faire preuve de plus de transparence envers leurs employés quant à l’état financier de leur régime de retraite.