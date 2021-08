Montréal investit 5,5 M$ dans la lutte contre les violences armées

Alors que les incidents de violence armée se font de plus en plus fréquents dans les rues de la métropole, la mairesse de Montréal, Valérie Plante a annoncé, dimanche, un soutien financier additionnel de 5,5 M$ au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) afin de bonifier ses effectifs. Quelque 42 policiers et civils s’ajouteront au corps de police montréalais afin d’agir en renfort aux équipes d’enquête et de lutte contre les groupes criminalisés.

Le SPVM pourra, grâce à cet investissement, combler le renfort au sein de l’unité ÉCLIPSE et bonifiera cette équipe avec l’embauche de 28 nouvelles ressources. L’unité ÉCLIPSE travaillera en soutien aux autres équipes du SPVM pour lutter contre les violences armées, notamment en procédant à la cueillette de renseignements sur les groupes criminalisés.

Cette somme permettra également l’embauche de civils et de policiers, 14 ressources au total, pour venir en renfort et soutenir les équipes d’enquête du SPVM. Ces derniers agiront en soutien aux enquêtes, ce qui permettra au SPVM d’allouer des ressources là où les besoins se font sentir.

«L’augmentation récente des violences armées nous force à agir rapidement et efficacement. C’est ce que nous faisons encore une fois aujourd’hui. Depuis le début de l’année, nous avons intensifié notre soutien envers le SPVM et allons continuer en ce sens afin d’enrayer cette violence le plus rapidement possible. Actuellement, ma priorité numéro un est de maintenir le statut sécuritaire de notre métropole », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Ces embauches seront réalisées d’ici la fin de l’année.

«Concrètement, ce renfort d’effectifs additionnels nous permettra de bonifier nos interventions à deux niveaux: la présence policière active en uniforme et le soutien spécialisé en enquêtes criminelles», déclare de son côté Sylvain Caron, le directeur du SPVM

Plus de détails à venir.