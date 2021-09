«Lâche», «Israël», «Mathieu Bock-Côté»… les mots fétiches des élus

À partir des publications Twitter, Facebook et Instagram des député.e.s du Québec aux Communes, nous avons isolé cinq mots ou expressions qui sont caractéristiques* de quelques élu.e.s de l’île de Montréal.

Cela permet de voir qu’il y a trois clous sur lesquels ils et elles tapent le plus souvent…

Mon quartier

La plupart des élus parlent beaucoup de leur quartier ou de leur circonscription (hochelaga, verdun, bourassa). Leurs publications vont aussi refléter la composition sociodémographique de celui-ci (greek, italo, haiti).

Emmanuel Dubourg, par exemple, se démarque par le mot-clic #avèwmapmaché qui est son slogan et qui signifie «à vos côtés» en créole.

Mes dossiers

Des mots relatifs aux dossiers qu’ils défendent les distinguent également. Seul élu bloquiste de l’île, Mario Beaulieu se démarque en parlant beaucoup de la question linguistique… et en citant souvent le chroniqueur du Journal de Montréal Mathieu Bock-Côté.

Alexandre Boulerice défend pour sa part la cause palestinienne, tandis qu’Anthony Housefather s’aligne plutôt derrière Israël.

Il est normal que Marc Garneau mentionne différents pays: il a été ministre des Affaires étrangères à partir de janvier. Même chose pour Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, le seul à compter «first nations» parmi ses mots les plus caractéristiques, ou pour le ministre du Patrimoine canadien Steven Guilbeault, dont les mots «giant» et «media» reflètent ses interventions sur les géants du web et la règlementation des plateformes de médias sociaux.

Mon moi-même

Enfin, ces données nous informent de celles et ceux qui ont le plus tendance à faire leur propre autopromotion ou celle de leur parti. Il est normal que «NPD» ressorte pour Alexandre Boulerice, puisqu’il est le seul néo-démocrate du Québec. Mais le fait que des politicien.ne.s se nomment dans leurs publications indique qu’ils se servent des réseaux sociaux davantage pour parler d’eux ou d’elles que de leurs dossiers ou de leur quartier.

La présence du terme «lâche» dans les mots caractéristiques de Pablo Rodriguez nous éclaire sur le style combatif du député d’Honoré-Mercier.

Mario Beaulieu, Bloc québécois 101 Linguistique Mathieu Bock Côté Patriote McGill

Alexandre Boulerice, NPD NPD Rosepatrie Palestine Droits humains GAFA

Anthony Housefather, Parti libéral Vaccine Antisemitism Canadians Israel Disinformation

David Lametti, Parti libéral Verdun Lasalle Italian Indigenous Vaccine

Emmanuel Dubourg, Parti libéral Bourassa Emmanuel Dubourg Haiti Avèwmapmaché CIUSS

Emmanuela Lambropoulos, Parti libéral Emmanuella Lambropoulos Laurent 514 Vaccine Greek

Justin Trudeau, Parti libéral Today Country Vaccine Canadians Climate

Marc Garneau, Parti libéral NDG Covid19 Ukraine Myanmar Venezuela

Marc Miller, Parti libéral cdnpoli First Nations Indigenous Mark Miller Drinking water

Mélanie Joly, Parti libéral Ahuntsic Cartierville Economic recovery Language Women Francophone

Pablo Rodriguez, Parti libéral cndpoli Lâche Italo Conservatives Gohabsgo

Soraya Martinez Ferrada, Parti libéral Hochelaga Maisonneuve Soraya Martinez Ferrada làpourvous Stade Tortilla

Steven Guilbeault Teamcanada/equipecanada Indigenous Laurier Ste-Marie Giant Media

*Méthodologie

Les mots dans ces graphiques ne sont pas ceux qui sont le plus employés par les élu.e.s. Ce sont ceux qui sont ressortis d’une analyse en calculant le score TF/IDF de chaque mot. Plus un mot est fréquent chez un.e élu.e, mais rare chez les autres, plus il aura un score élevé.

Par exemple, si les mots caractéristiques ressortent surtout en anglais pour les élu.e.s du PLC, c’est que leurs propos ont été comparés à ceux de l’ensemble des députés fédéraux et des députées fédérales du Québec, qui s’expriment majoritairement en français.