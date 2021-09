COVID-19: près de 1000 nouveaux cas au Québec

Le Québec rapporte 995 nouveaux cas de COVID-19 selon les plus récentes données fournies par Santé Québec, samedi. Ce sont donc 116 nouvelles infections de plus que la veille. La moyenne sur sept jours est de 714 nouveaux cas. Les hospitalisations sont également en hausse alors qu’on dénombre 218 personnes hospitalisées, 11 de plus qu’au bilan de vendredi. On déplore par ailleurs trois nouveaux décès, ce qui porte le bilan total de la pandémie au Québec à 11 304.

Trois personnes de plus sont aux soins intensifs, pour un cumul de 75. Les travailleurs du réseau de la santé ont réalisé 26 329 prélèvements en date du 9 septembre.

Les éclosions actives sont à nouveau en hausse. On en recense 382 en date du 10 septembre. La veille, on en comptait 360 et 340 en date du 8 septembre.

Plus de 70% des nouveaux diagnostics de COVID-19 rapportés samedi ont été donnés à des personnes non vaccinées ou ayant reçu une première dose il y a moins de 14 jours. Quelque 70 personnes ayant reçu un diagnostic positif à la COVID-19 vendredi avaient reçu un première dose de vaccin il y a plus de deux semaines, soit 7% des 995 nouveaux cas.

Plus de 22% des personnes ayant contracté la COVID-19 en date du 10 septembre avaient reçu une deuxième dose de vaccin il y a plus d’une semaine. Le ministère de la Santé estime qu’une personne non vaccinée a 8,7 fois plus de chances de contracter la COVID-19 qu’une personne pleinement vaccinée. Le risque d’hospitalisation pour une personne non vaccinée est quant à lui 25,9 fois plus élevé que pour une personne ayant reçu deux doses.

Vaccination

Quelque 8079 premières doses de vaccin ont été administrées en date du 10 septembre ainsi que 15 249 deuxièmes doses. Une proportion de 81% de la population âgée de 12 ans et plus a été adéquatement vaccinée. Quelque 92% des Québécois âgés de 60 ans et plus ont été pleinement vaccinés, le plus haut taux parmi les différentes tranches d’âge au Québec. En contrepartie, les 18 à 29 ans sont vaccinés adéquatement à 69%, le taux le plus bas.