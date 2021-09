COVID-19: le Québec se rapproche des 1000 cas

Les voyants sont de nouveau en rouge au Québec, qui enregistre une nouvelle hausse des infections et des hospitalisations. La province se rapproche de nouveau de la barre des 1000 nouveaux cas, avec 879 comptabilisés dans les dernières 24 heures, soit 176 de plus que la veille.



Les hospitalisations continuent de grimper dans les hôpitaux québécois, avec une hausse de neuf personnes (27 entrées, 18 sorties). Le total des hospitalisations atteint 207 patients. Les soins intensifs enregistrent eux aussi une hausse de deux personnes, pour un cumul de 72 personnes.

Parmi les nouvelles hospitalisations du jour, 20 personnes sont des personnes non vaccinées ou ayant une première dose depuis moins de 14 jours, une seule personne n’a reçu qu’une dose de plus de 14 jours et six autres personnes sont considérées comme pleinement vaccinées. Les non-vaccinés représentent aussi la majorité des nouveaux cas, avec 624 personnes. Le reste des nouveaux cas se divise entre 60 primovaccinées et 195 personnes doublement vaccinées.

Selon les données de l’INSPQ, une personne non vaccinée enregistre un risque d’infection 8,7 fois supérieur par rapport à une personne pleinement vaccinée. Le risque d’hospitalisation augmente aussi pour les non vaccinés et se chiffre à un taux 25,9 fois supérieur.

En date du 9 septembre, 60% des hôpitaux québécois ne recensaient aucun cas de COVID-19.

Quatre décès supplémentaires au Québec

La province recense quatre décès supplémentaires pour cette nouvelle journée. Le bilan humain de la pandémie au Québec atteint les 11 301 morts. La moyenne mobile des nouveaux cas se situe à 667 sur les sept derniers jours.

Le total des personnes infectées par la COVID-19 depuis le début de la pandémie est de 396 034. Parmi eux, 378 721 sont depuis considérées comme rétablies.

Les éclosions actives de COVID-19 sont en augmentation en date du 9 septembre, avec 360 éclosions, contre 340 la veille. Le taux de reproduction effectif (Rt) reste à 1,14, témoignant d’une circulation du virus dans la population.

Les prélèvements en date du 8 septembre s’élèvent à 28 442 tests réalisés.

81% des 12 ans et plus pleinement vaccinés

La campagne de vaccination se poursuit au Québec, avec l’objectif d’atteindre les 85% de deuxième dose pour la population de 12 ans et plus.

Ce sont 27 233 doses de vaccin supplémentaires qui viennent s’ajouter au total de la province, dont 25 298 dans les dernières 24 heures et 1935 avant le 9 septembre. Le Québec atteint les 12 570 901 de doses distribuées au Québec.

En comptant les doses administrées hors du Québec (135 292) les Québécois ont reçu 12 706 193 doses de vaccin contre la COVID-19.