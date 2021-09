COVID-19: baisse des nouveaux cas et des hospitalisations au Québec

On enregistre une baisse des nouveaux cas de COVID-19 et des hospitalisations, dimanche, dans le cadre du plus récent bilan de la pandémie au Québec. On recense 757 nouvelles infections, 238 de moins que la veille. La moyenne sur sept jours est de 711 nouveaux cas par jour. Quelque 213 personnes sont par ailleurs hospitalisées au Québec en raison d’une infection à la COVID-19, soit cinq de moins qu’au bilan de samedi. Le nombre de personnes aux soins intensifs demeure inchangé avec un cumul de 75.

Aucun nouveau décès n’est rapporté par Santé Québec. Les éclosions actives poursuivent leur hausse, dimanche, alors qu’on en dénombre 402 au Québec. La veille, on en rapportait 382. Quelque 24 107 tests de dépistage ont été réalisés en date du 10 septembre.

Un total de 6245 premières doses de vaccin ainsi que 14 813 deuxièmes doses ont été administrées samedi. Une proportion de 88% des Québécois âgés de 12 ans et plus ont reçu une première dose de vaccin. Quelque 81% de la population a reçu une deuxième dose.

Sur son compte Twitter, le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé a souligné, dimanche, qu’au cours des 28 derniers jours, 113 des 135 personnes admises aux soins intensifs n’étaient pas adéquatement vaccinées.

«La vaccination permet d’éviter que des personnes mettent de la pression inutilement sur notre réseau de santé. Il faut donc continuer d’aller chercher ses 2 doses», mentionne-t-il.

Selon le ministère de la Santé, une personne non vaccinée a 8,7 fois plus de chances de contracter la COVID-19 qu’une personne adéquatement vaccinée.

Le risque d’hospitalisation est quant à lui 25,9 fois plus élevé pour une personne n’ayant pas été vaccinée que pour une personne ayant reçu deux doses de vaccin.