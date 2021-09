COVID-19: hausse des hospitalisations, quatre nouveaux décès

Le Québec enregistre une hausse des hospitalisations dans le cadre du plus récent bilan de la pandémie, alors qu’on dénombre 277 personnes hospitalisées en raison de la COVID-19. C’est 13 personnes de plus que la veille. Le nombre de patients aux soins intensifs diminue de deux, avec un cumul de 87, dimanche. Le nombre de nouveaux cas est en baisse également, alors qu’on en recense 742, 79 de moins qu’hier. La moyenne des nouvelles infections sur sept jours est de 748 quotidiennement.

Le nombre d’éclosions actives demeure presque inchangé avec un total de 509, une de plus qu’au bilan de samedi. Les travailleurs du réseau de la santé ont effectué 27 562 tests de dépistage, en date du 18 septembre. La veille, on en avait effectué 32 195.

On déplore par ailleurs quatre nouveaux décès, ce qui porte le bilan de la pandémie au Québec à 11 325 morts. Le variant Delta représente 61,6% des cas pour la semaine du 29 août au 4 septembre.

Quelque 17 366 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées samedi, soit 5478 premières doses et 11 888 deuxièmes doses. Une proportion de 88% de la population québécoise âgée de 12 ans et plus a reçu une première dose. La proportion de la population de 12 ans et plus qui est pleinement vaccinée passe par ailleurs à 83%.

Les personnes non vaccinées ou ayant reçu une première dose de vaccin il y a moins de 14 jours comptent pour près de 70% des 742 nouveaux cas de COVID-19 rapportés dimanche. Plus d’un quart (25,6%) des nouveaux diagnostics ont été donnés à personnes ayant reçu une deuxième dose il y a sept jours ou plus.

Selon le ministère de la Santé du Québec, une personne non vaccinée a 8,9 fois plus de chances de contracter la COVID-19 qu’une personne ayant reçu deux doses. Le risque d’hospitalisation est quant à lui 35,4 fois plus important pour une personne n’ayant pas été vaccinée.