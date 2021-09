COVID-19: hausse des nouveaux cas, cinq nouveaux décès

Le Québec rapporte samedi 795 nouveaux cas de COVID-19 dans le cadre du plus récent bilan de la pandémie. Les hospitalisations sont en légère hausse (+3) avec un cumul de 301. Quelque 90 personnes sont aux soins intensifs, soit une personne de moins que la veille. Cinq nouveaux décès s’ajoutent au bilan de la pandémie au Québec, ce qui porte le total de décès à 11 354 depuis mars 2020.

La moyenne sur sept jours des nouvelles infections est de 706 par jour. Pour la semaine du 5 au 11 septembre, on présente 76,8% de cas de variants Delta présomptifs par criblage et confirmés par séquençage. Un total de 31 654 tests de dépistage ont été réalisés le 23 septembre, soit 5809 de moins que la veille.

Les éclosions actives sont par ailleurs en baisse, samedi, avec un cumul de 600, cinq de moins qu’au bilan présenté vendredi.

Quelque 16 332 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées le 24 septembre, soit 5169 premières doses et 11 163 deuxièmes doses. Quelque 89% des Québécois âgés de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose de vaccin et 83% ont été pleinement vaccinés.

Quelque 71,3% des nouveaux cas de COVID-19 rapportés samedi sont liés à des personnes non vaccinées ou ayant reçu une première dose il y a moins de 14 jours. Une proportion de près de 24,2% des nouvelles infections concernent des personnes ayant reçu une deuxième dose il y a au moins sept jours.

Le risque d’infection à la COVID-19 pour une personne non vaccinée est, selon le ministère de la Santé, 8,5 fois plus élevé que pour une personne ayant reçu deux doses. Le risque d’hospitalisation est 34,9 fois plus élevé pour les personnes n’ayant pas été vaccinées.