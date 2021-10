COVID-19: 451 nouveaux cas et quatre décès additionnels

Le Québec rapporte 451 nouveaux cas de COVID-19, samedi, dans le cadre du plus récent bilan de la pandémie. C’est donc 17 nouvelles infections de plus que la veille. La moyenne sur sept jours est de 436 nouveaux cas par jour. Rappelons que samedi dernier, on avait recensé 679 nouveaux cas à travers la province. Le taux de reproduction effectif (Rt) demeure par ailleurs à 1,08.

Quelque 28 093 analyses ont été effectuées par les travailleurs de la santé en date du 21 octobre. La veille, on avait réalisé 28 997 tests de dépistage au Québec.

Un tiers des nouveaux cas rapportés dans le cadre du bilan de samedi sont liés à des personnes ayant reçu une deuxième dose de vaccin il y a au moins une semaine. Une proportion de 63% des nouvelles infections rapportées samedi concernent des personnes non vaccinées ou ayant reçu une première dose il y a moins de 14 jours.

Quelque 16 personnes représentant 3,5% des nouveaux cas du jour avaient reçu une première dose de vaccin il y a 14 jours ou plus.

On déplore quatre nouveaux décès liés à la COVID-19, ce qui porte le bilan de la pandémie au Québec à 11 470 morts. On recense 255 personnes hospitalisées en raison d’une infection à la COVID-19 à travers la province, une statistique en diminution de cinq par rapport à la veille. Le nombre de personnes aux soins intensifs reste stable avec un cumul de 68.

Le nombre d’éclosions actives au Québec se chiffre par ailleurs à 487 en date du 22 octobre. Une journée auparavant, le nombre d’éclosions actives était repassé sous la barre symbolique des 500 avec un chiffre de 499.

Campagne de vaccination

La campagne de vaccination se poursuit au Québec alors que 9580 doses de vaccin ont été administrées hier, soit 3447 premières doses et 6133 deuxièmes doses. À ce jour, 90% des personnes de 12 ans et plus ont reçu une première dose et 86% ont été pleinement vaccinées.

C’est donc 6 768 463 Québécois qui ont reçu une première dose et 6 466 688 qui ont été pleinement vaccinés.

Selon l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), le risque d’infection à la COVID-19 est 6,5 fois plus élevé pour une personne non vaccinée que pour une personne adéquatement vaccinée. Le risque d’hospitalisation est quant à lui 20,2 fois plus important.

Près de la moitié des hôpitaux québécois ne déploraient aucun cas de COVID-19, en date du 22 octobre.