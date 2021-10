COVID-19: l’embellie dans les hospitalisations continue

Les chiffres de la COVID-19 au Québec continuent de baisser pour cette nouvelle journée, notamment au niveau des hospitalisations. Avec des nouveaux cas quasiment similaires à la veille, seuls les décès restent en hausse.

La province enregistre ainsi 434 nouvelles infections, soit 6 cas de plus que le chiffre de la journée d’hier.

Les hôpitaux québécois enregistrent de nouveau des baisses dans leurs services. Ils recensent une diminution des hospitalisations dues à la COVID-19 chiffrée à 14, avec 14 entrées et 28 nouvelles sorties. Le total des lits occupés passe ainsi à 260, tandis que les soins intensifs recensent également une diminution de quatre personnes (huit entrées, douze sorties) et affichent un bilan à 68 personnes.

En date du 19 octobre, la part des hôpitaux québécois ne recensant aucun cas de COVID-19 baisse aux environs de 47%.

Parmi les nouvelles hospitalisations du jour, on dénombre 8 personnes non vaccinées ou ayant reçu une première dose depuis moins de 14 jours, une personne primovaccinée et cinq autres personnes considérées comme pleinement vaccinées. Les non-vaccinés représentent toujours la majorité des nouveaux cas, avec 317 personnes. Le reste des nouveaux cas se divise entre 9 primovaccinées et 108 personnes doublement vaccinées.

Selon les données de l’INSPQ, une personne non vaccinée enregistre un risque d’infection 6,6 fois supérieur par rapport à une personne pleinement vaccinée. Le risque d’hospitalisation atteint en ce moment un taux de 21,1 fois supérieur.

Huit décès supplémentaires au Québec

Le bilan humain de la pandémie de COVID-19 au Québec s’alourdit ainsi de huit décès supplémentaires. À ce jour, ce sont 11 466 personnes qui sont mortes après avoir contracté la COVID-19.

Les éclosions actives repassent sous la barre symbolique des 500 avec un chiffre de 499 pour le 21 octobre. La moyenne mobile des cas sur les sept derniers jours augmente légèrement pour afficher 469. Le taux de reproduction effectif (Rt) reste à 1,08, témoignant d’une légère hausse de la circulation du virus dans la population. Sur les 421 791 personnes infectées depuis le début de la pandémie au Québec, près de 405 663 personnes sont rétablies.

Les prélèvements à la date du 20 octobre s’élèvent à 28 997 tests réalisés.

86% de la population de 12 ans et plus vaccinée contre la COVID-19

Hier le premier ministre Justin Trudeau a confirmé avoir conclut des ententes avec le groupe Pfizer en prévision de la vaccination des 5-11 ans. Une fois que Santé Canada aura approuvé le vaccin comme sécuritaire, près de 3 millions de doses devraient arriver rapidement au pays.

Le Québec affiche actuellement près de 90% de premières doses pour les 12 ans et plus, et 86% de deuxièmes doses.

Ce sont 15 038 doses de vaccin supplémentaires (14 367 doses dans les dernières 24 heures et 671 avant le 21 octobre) qui viennent s’ajouter au total de la province. On dénombre ainsi 13 146 542 de doses distribuées au Québec.

En comptant les doses administrées hors du Québec (211 464), les Québécois ont reçu 13 358 006 doses de vaccin contre la COVID-19.