COVID-19: nouvelle baisse des hospitalisations au Québec

On enregistre au Québec une baisse des hospitalisations liées à la pandémie pour une cinquième journée d’affilée, dimanche, alors qu’on recense 227 personnes hospitalisées, deux de moins que la veille. Quelque 51 personnes sont aux soins intensifs en lien avec la pandémie, soit une de moins qu’au bilan de samedi.

Les nouveaux cas de COVID-19 sont en baisse de façon significative, alors qu’on en confirme 545, soit 143 de moins qu’hier. Il est à noter que 25 507 analyses pour fins de dépistage ont été réalisées en date du 5 novembre afin de compiler ces résultats. La veille, on avait effectué 29 213 analyses, soit 3706 de plus.

Une proportion de 61% des nouveaux cas de COVID-19 sont liés à des personnes non vaccinées ou ayant reçu une première dose de vaccin depuis moins de 14 jours. Quelque 19 personnes sur 545, soit un peu plus de 3% avaient reçues une première dose depuis au moins 14 jours. Alors que 35% des nouveaux diagnostics concernent des personnes pleinement vaccinées depuis au moins sept jours.

L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) estime que le risque d’infection à la COVID-19 est cinq fois plus élevé pour une personne non vaccinée que pour une personne ayant reçu deux doses de vaccin. Le risque d’hospitalisation est 17,6 fois plus élevé.

La province rapporte par ailleurs trois décès supplémentaires. Quelque 11 518 personnes sont décédées de la COVID-19 au Québec depuis mars 2020. Les éclosions actives sont en hausse à travers la province avec un cumul de 437 (+4).

La campagne de vaccination se poursuit au Québec alors que 6285 personnes de plus ont été vaccinées, samedi. Quelque 2496 personnes ont reçu une première dose et 3789, une deuxième dose. Un taux de 91% de Québécois âgés de 12 ans et plus ont reçu une première dose alors que 91% ont été pleinement vaccinés.

Une proportion de 52,13% des hôpitaux québécois ne présentent par ailleurs aucun cas de COVID-19.