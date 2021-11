COP26: le Québec remporte un prix pour son leadership environnemental

En marge de la Conférence de Glasgow sur les changements climatiques, le Québec s’est vu décerner un prix en matière de leadership environnemental, samedi. Remis par la Coalition Under2, une organisation regroupant 260 gouvernements infranationaux, le prix Leadership Awards 2021, dans la catégorie «partenariats climatiques», souligne la collaboration du Québec avec d’autres États et villes dans la lutte pour accélérer la décarbonisation de l’économie mondiale.

Le gouvernement du Québec s’est joint à la Coalition Under2 lors de sa création en 2015. Depuis, la province a participé à plusieurs initiatives au sein de l’organisation, notamment le Net Zero Future, qui vise à aider les membres à planifier leur feuille de route vers la décarbonisation de leur économie.

Le Québec a aussi participé au Future Fund, qui permet de soutenir financièrement des gouvernements infranationaux de pays en développement afin qu’ils puissent participer aux activités de la Coalition Under2.

«Les changements climatiques sont un phénomène mondial qui nécessite des actions collectives et concertées. Je crois profondément qu’en unissant nos forces, nous pouvons agir plus vite et plus efficacement afin de bâtir une économie mondiale sobre en carbone, résiliente et durable. C’est pourquoi le Québec tend la main à tous ceux qui, comme lui, veulent faire partie de la solution», a indiqué par communiqué le ministre québécois de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Benoit Charette.

Ce dernier rappelle que le Québec s’est également engagé dans d’autres partenariats internationaux en matière d’électromobilité, de tarification du carbone, d’adaptation aux changements climatiques et de coopération internationale pour le climat.

Il y a quelques jours, le premier ministre François Legault a d’ailleurs annoncé une nouvelle contribution du Québec au Fonds des Nations Unies pour l’adaptation, de l’ordre de 10 M$.

Rappelons qu’en 2019, le Québec s’était vu décerner l’un des 15 prix de l’action climatique mondiale décernés par l’Organisation des Nations Unies (ONU) pour son programme de coopération climatique internationale. Le Québec était lauréat dans la catégorie «financement pour des investissements respectueux du climat», qui reconnaît les innovations financières visant l’adaptation et l’atténuation en matière de changements climatiques.