Le SPVM et la Ville de Montréal tiendront un forum sur la violence armée

La Ville de Montréal et le SPVM tiendront un forum montréalais sur la violence armée qui réunira les acteurs institutionnels et communautaires les 26 et 27 janvier 2022. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, et le directeur adjoint du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Vincent Richer, ont annoncé leur intention «d’agir sur tous les fronts possibles» pour contrer la montée des violences armées.

Afin de faire «front commun et de passer à l’action», le forum réunira des décideurs institutionnels et communautaires et des experts du milieu académique. Ils tenteront de trouver des solutions concrètes et «penser à l’extérieur de la boîte» pour comprendre le phénomène.

Mme Plante s’est dite «ébranlée» par la mort de trois jeunes adolescents depuis le début de l’année, Meriem Bendaoui, Jannai Dopwell-Bailey et Thomas Trudel. «Montréal demeure sécuritaire, mais on ne peut pas fermer les yeux sur une montée de la criminalité», a-t-elle dit.

Ce n’est pas normal que des adolescents qui avaient toute la vie devant eux aient perdu la vie. […] Cette montée de la violence n’est pas tolérable, elle ne sera pas tolérée. Elle va être combattue avec force par l’ensemble des acteurs montréalais. Valérie Plante, mairesse de Montréal

La mairesse admet que «ce n’est pas le forum qui va régler le problème». Mais, pour s’attaquer à cette «culture de la violence», il faut aller chercher «les raisons profondes du phénomène», dit-elle. Le forum pourrait inclure des directeurs et directrices d’écoles, ajoute Mme Plante.

Le scoring en cause?

En amont du forum, le 7 et 8 décembre prochains, le Service de la diversité et de l’inclusion sociale rencontrera les membres du milieu communautaire sur le thème de la violence chez les jeunes. L’objectif de cette première rencontre: partager des pistes de solutions et étudier les meilleures pratiques mises en place dans d’autres villes.

Ils aborderont notamment le thème du scoring, une pratique qui émerge sur les réseaux sociaux. Ce terme anglais désignant des victimes de représailles choisies au hasard pour marquer des points auprès de groupes criminalisés.

C’est un nouveau phénomène à Montréal, cette culture est différente de ce que l’on voit, la police doit s’adapter à ce nouveau phénomène.

La liste des acteurs invités aux deux événements n’a pas encore été communiquée.

En parallèle du forum, la mairesse a réitéré sa volonté de «faire pression» sur le gouvernement canadien pour que «les armes de poing soient interdites et qu’ils y ait un meilleur contrôle à la frontière».

«Il faut agir plus rapidement», dit l’opposition

Le chef de l’opposition, Aref Salem, a réagi, en marge d’un point de presse à l’annonce du forum, qui n’est pas suffisant selon lui. Il explique que les recommandations issues du forum émergeront seront mises en place plusieurs mois après celui-ci.

Il faut mettre tous les moyens en place pour régler ce problème le plus rapidement possible […] Ce forum, ce n’est pas assez […] On est un peu dans un immobilisme […] Je pense qu’il faut agir encore plus rapidement, on peut pas attendre. Aref Salem, chef de l’opposition officielle