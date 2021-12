COVID-19: des chiffres stables au Québec

Alors que les éclosions actives de COVID-19 et les hospitalisations diminuent légèrement, les admissions aux soins intensifs, pour leur part, augmentent légèrement.

Les nouveaux cas de COVID-19 sont en baisse au Québec, avec 1146 nouvelles infections, soit 50 cas de plus que le chiffre de la veille, et 244 cas de plus que la semaine dernière.

Les établissements de santé québécois enregistrent ainsi une baisse des hospitalisations liées à la COVID-19 avec une diminution de douze personnes (18 entrées et 30 sorties), ce qui donne un total de 227 hospitalisés dans la province. Les soins intensifs enregistrent pour leur part une légère hausse avec une nouvelle admission (sept entrées et six sorties), ce qui amène le total à 53 personnes admises.

En date du 1er décembre, la part des établissements québécois ne recensant aucune hospitalisation due à la COVID-19 reste stable, avec un taux de 50%.

Parmi les nouvelles hospitalisations du jour, on dénombre six personnes non vaccinées ou ayant reçu une première dose depuis moins de 14 jours, et douze autres personnes considérées comme pleinement vaccinées.

Les non-vaccinés représentent toujours la majorité des nouveaux cas, avec 624 personnes. Le reste des nouveaux cas se divise entre 18 primovaccinés et 504 personnes doublement vaccinées.

Selon les données de l’INSPQ, une personne non vaccinée enregistre un risque d’infection 3,5 fois supérieur par rapport à une personne pleinement vaccinée. Le risque d’hospitalisation atteint en ce moment un taux de 15,8 fois supérieur.

Deux nouveaux décès supplémentaires au Québec

Le Québec recense deux décès supplémentaires dans les dernières 24 heures. Le bilan humain de la pandémie de COVID-19 au Québec passe ainsi à 11 583 décès.

Les éclosions actives augmentent et affichent le chiffre de 761 pour la date du 1er décembre.

Le taux de reproduction effectif (Rt) diminue à 1,03, mais ce taux témoigne d’une circulation toujours en augmentation du virus dans la population. Ce sont 450 513 personnes qui ont été infectées au Québec depuis le début de la pandémie.

81% de la population de 5 ans et plus entièrement vaccinée

Le Québec affiche 85% de premières doses pour les 5 ans et plus, et 81% de deuxièmes doses de vaccin.

Les enfants de 5 à 11 ans ont reçu 14 000 doses supplémentaires en date du 1er décembre. On dénombre ainsi 108 337 premières doses distribuées aux 5 à 11 ans depuis le début de la campagne de vaccination, qui a débuté le 24 novembre.

Ce sont 27 558 doses de vaccin supplémentaires (26 563 doses dans les dernières 24 heures et 995 avant le 1er décembre) qui viennent s’ajouter au total de la province. On dénombre ainsi 13 665 978 de doses distribuées au Québec.

En comptant les doses administrées hors du Québec (233 895), les Québécois ont reçu 13 899 873 doses de vaccin contre la COVID-19.