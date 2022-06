Pannes d’électricité: un retour à la normale à Montréal

Les orages ont une nouvelle fois causé hier de nombreuses pannes d’électricité à Montréal. Le courant a été entièrement rétabli vers midi dans la métropole.

Plus de 7000 foyers ont été privés vendredi d’électricité à Montréal. Selon le dernier bilan d’Hydro-Québec, toutes les pannes ont été réglées par les équipes de la société d’État.

À 11h, seulement 10 clients sur 1 078 185 n’avaient toujours pas de courant dans la métropole.

À travers la province, 14 992 abonnés sur 7 788 430 étaient toujours sans électricité. Les régions les plus touchées sont les Laurentides, avec 2 979 clients d’Hydro-Québec, et la Montérégie, avec 2 814 clients.

Environnement Canada avait signalé vendredi l’arrivée d’une bande d’averses, avec risque d’orages, sur la Vallée du St-Laurent. Les précipitations devaient se diriger vers la grande région de Montréal.

Jeudi soir, la ligne bleue du métro de la Société de transport de Montréal (STM) a subi une infiltration d’eau, empêchant le métro de fonctionner entre les stations Saint-Michel et Snowdon. Le problème a finalement été réglé un peu après 20h.

70 millions $ de travaux pour Hydro-Québec

Le 21 mai, les violents orages ont coûté au moins 70 millions $ à Hydro-Québec. La province a été frappée par un front orageux entraînant des rafales de 150 km à l’heure, selon le dernier bilan des pannes de la société d’État.

Plus de 550 000 abonnés ont été privés de courant au plus fort de la tempête. Près de 1125 poteaux et 400 transformateurs ont été remplacés à travers la province. 90% des bris à l’origine des pannes étaient liés à la végétation, d’après le bilan.

Sophie Brochu, présidente-directrice générale d’Hydro-Québec, a remercié ses équipes pour leur travail et salué leur dévouement.

Un total de 11 254 pannes a été enregistré par Hydro-Québec. «Un immense merci également à nos clients pour leur patience. Ils ont par ailleurs contribué à éviter les accidents en évitant de prendre des risques inutiles», a souligné Mme Brochu.