Transports en commun: le masque n’est plus obligatoire dès aujourd’hui

Le port du masque n’est plus obligatoire dans les transports en commun à partir de ce samedi à travers la province.

C’est le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, qui a annoncé cette mesure début juin. Le choix de porter le masque dans les transports en commun sera à la discrétion de chaque personne, avait précisé le ministre.

«À la suite d’une recommandation de la Santé publique, il est maintenant possible de lever le port du masque dans les transports collectifs, avait indiqué Christian Dubé. Il s’agit d’une étape importante, qui vient confirmer l’amélioration significative de la situation épidémiologique au cours des dernières semaines.»

Toutefois, le port du couvre-visage demeure obligatoire pour toute personne se présentant notamment dans un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés (excluant les hôpitaux psychiatriques), un CHSLD et un CLSC, d’après le ministère de la Santé et des Services sociaux.

L’obligation de porter un masque avait été levée le 14 mai dernier pour les lieux publics fermés ou partiellement couverts.

Le port du couvre-visage est toutefois recommandé entre autres aux personnes immunodéprimées et à celles qui ont récemment eu la COVID-19, selon le gouvernement.

L’application Alerte COVID désactivée

Par ailleurs, le gouvernement fédéral a annoncé hier la désactivation de l’application Alerte COVID, lancée le 31 juillet 2020. Plus de 6,9 millions de personnes au pays ont téléchargé cette application afin de contribuer à prévenir la propagation de la COVID-19.

«La situation de la santé publique au Canada s’est améliorée. Le nombre de cas a diminué et les taux d’hospitalisation et de décès sont en baisse à l’échelle du pays», a indiqué Santé Canada.

Du 1er avril 2021 au 31 mai 2022, Alerte COVID a permis de localiser au moins 2 446 cas confirmés de COVID-19.