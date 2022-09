Gaspésie: le suspect armé a été arrêté

Le suspect armé, pour lequel une alerte avait été émise dans l’ensemble de la province, a finalement été localisé et arrêté hier soir aux alentours de 21h30, dans le secteur de Saint-Elzéar-de-Bonaventure, en Gaspésie. La traque de l’individu ainsi que son arrestation n’ont fait aucun blessé.



«Le secteur n’est plus bouclé et les gens peuvent vaquer à leurs occupations depuis hier soir, sans aucun problème», détaille-Nicolas Scholtus, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

Une enquête est en cours et le suspect sera prochainement rencontré par les enquêteurs.

Hier, vers 16h30, tous les Québécois équipés d’un cellulaire avaient reçu une alerte, concernant un suspect armé et dangereux recherché en Gaspésie, dans le secteur de Saint-Elzéar-de-Bonaventure. La sévérité du danger avait alors été évaluée comme «extrême» et «imminente».

«Évitez le secteur. Dans la zone ciblée: abritez-vous à l’intérieur, verrouillez les portes, éloignez-vous des fenêtres, suivez les directives des autorités locales», indiquait le message d’alerte.

Sur les réseaux sociaux, certains internautes s’étaient interrogés quant à la pertinence d’avoir reçu l’alerte, alors qu’ils se trouvaient bien loin de la zone de danger.



La Sûreté du Québec (SQ) avait admis que «l’alerte a été déclenchée à plus grande échelle que ce qui était demandé au départ».

Au moment d’écrire ces lignes, l’identité du suspect n’a pas été révélée, mais l’individu est connu des services policiers, selon le porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ), Nicolas Scholtus.