LaSalle: un homme blessé par balle

Un homme de 34 ans a été blessé par balle au cours de la nuit dernière, sur la rue Bergevin, dans l’arrondissement de LaSalle. Les autorités ont été alertées vers 1h45, par plusieurs appels logés au 911.

À leur arrivée sur les lieux, les policiers ont localisé la victime à bord d’une voiture, à l’intersection des rues Bergevin et Clément. Blessée par balle au haut du corps, la victime était toutefois consciente. Elle a été transportée en centre hospitalier et il n’y a aucun danger pour sa vie.



«Selon les premières informations, la victime était à bord d’une voiture stationnée sur la rue Bergevin, et était assise à la place du conducteur. Un homme, âgé de 31 ans, occupait la place du passager avant. Soudainement, un véhicule suspect serait passé près du véhicule de la victime pour ensuite faire feu en leur direction et prendre la fuite avant l’arrivée des policiers», détaille Caroline Chèvrefils, agent relationniste médias pour le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

La scène a été protégée pour que les enquêteurs puissent faire la lumière sur les circonstances de l’incident. Une unité canine a également été dépêchée sur les lieux.



Le passager du véhicule, qui n’a subi aucune blessure, est connu des services de police. La victime en revanche, ne l’est pas.



Des témoins de cet évènement, qui a fait un blessé par balle à LaSalle, ont été rencontrés par les policiers. À ce stade, il n’y a eu aucune arrestation et l’enquête demeure en cours.