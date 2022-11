47 logements seront rénovés dans Bourassa

Bâtiment acquis par la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM) situé au 3794, Henri-Bourassa, à Montréal-Nord.

Par l’initiative du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) et d’une entente avec la Ville de Montréal, le député fédéral de Bourassa, Emmanuel Dubourg, annonce la rénovation de 47 logements dans sa circonscription. Un investissement qui est évalué à 69 M$.

«Cet engagement permettra de moderniser et de prolonger la durée de vie de plus de 4700 unités au sein de la ville, tout en améliorant la santé, la sécurité, le confort et la qualité de vie des locataires», souligne M. Dubourg, par voie de communiqué.

Le FNCIL soutient la construction et la revitalisation de logements abordables dans des ensembles à usages mixtes, où l’on retrouve aussi une mixité des revenus et des modes d’occupation.