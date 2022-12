La qualité de l’air continue de représenter un défi dans les écoles du Québec, alors que plusieurs classes affichent toujours une quantité de CO 2 supérieure à 1500 parties par millions (ppm), seuil recommandé par la santé publique du Québec.

En revanche, la qualité de l’air et la ventilation demeurent acceptables dans la majorité des classes de la province. «Je n’ai pas le goût de vous dorer la pilule, commente le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, en mêlée de presse à l’Assemblée nationale. Plusieurs classes ont une qualité d’air problématique et il faut adresser cette situation, mais majoritairement dans les classes au Québec, on est sous les 1500 ppm. Ce n’est pas idéal comme chiffres, mais c’est acceptable selon la santé publique.»

Pour l’hiver, la qualité de l’air représentera un défi supplémentaire puisque les fenêtres des classes ne pourront plus être ouvertes à cause du froid qui s’installe, ce qui affectera l’aération. Les chiffres seront moins bons dans les mois à venir, confesse le ministre.

Défi de taille

Les classes qui présentent une mauvaise qualité de l’air se trouvent dans des écoles construites il y a 40 ans. Mais moderniser les écoles constitue «un défi de taille».

«La vétusté des locaux est un obstacle majeur, puisque plusieurs classes se retrouvent dans des écoles vieilles d’avant 1980. Il faut rajeunir le parc d’écoles, et construire de nouvelles écoles, et on regarde les possibilités à ce chapitre.»

Par ailleurs, l’installation de lecteurs de CO 2 dans toutes les classes du Québec est terminée.

«Nous ne ferons pas de compromis sur la qualité de l’air et le confort des élèves, tranche M. Drainville. On s’est donné un plan de match pour les classes, et l’engagement que je prends auprès des parents, des enseignants et des enfants, c’est que je vais tout faire pour ramener toutes les classes sous la barre des 1500 ppm.»

Au chapitre du masque dans les écoles, le ministre de l’Éducation précise que la santé publique le recommande et que l’isolement en cas de symptômes demeure en vigueur.