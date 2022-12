Un don pour un ange dans le sapin de l’Hôpital Marie-Clarac

L’Hôpital Marie-Clarac, situé dans l’arrondissement de Montréal-Nord, fait appel à la générosité des gens pour égayer les cœurs des usagers de son unité de soins palliatifs. Ainsi, pour chaque don de 20 $ fait à l’Hôpital, un ange sera ajouté au sapin de Noël qui orne son entrée. Il est possible de personnaliser ces anges en y faisant inscrire le nom d’un être cher.

Les dons seront utilisés pour offrir des soins de massothérapie aux personnes en fin de vie, afin d’atténuer leur douleur et leur offrir un moment de détente.

La Fondation de l’Hôpital Marie-Clarac souhaite accrocher 300 anges à son sapin et invite les gens à être généreux jusqu’au 22 décembre. Il est possible d’acheter un ange pour l’arbre de Noël de l’hôpital par téléphone du lundi au jeudi, de 9h à 17h, et le vendredi, de 9h à 12h, ou encore par internet.