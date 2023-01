Une soirée à saveur montréalaise dans la NBA

Deux Montréalais performants dans la NBA, Luguentz Dort, du Thunder d’Oklahama City, et Bennedict Mathurin, des Pacers de l’Indiana, se sont affrontés hier soir pour la première fois dans un duel qui s’est terminé par des marques de respect et de camaraderie pour souligner cette soirée particulière.

Dort et Mathurin se sont retrouvés à la fin du match pour une accolade et ont ensuite échangés leurs chandails, avant de poser ensemble pour les caméras. Ce moment de camaraderie a été capté par l’équipe des Pacers et qui l’a ensuite partagé sur la toile, mentionnant l’origine montréalaise des deux joueurs.

Ce moment rappelle la camaraderie et le soutien que les deux hommes ont démontrés dans Montréal-Nord, là où ils ont régulièrement participé à des événements sportifs pour encourager les jeunes à faire du sport, notamment le basketball.

Plusieurs Montréalais ont réagi à ce moment, notamment Fabrice Vil, cofondateur de l’organisme Pour 3 points, qui a souligné que les deux joueurs sont de «véritables soldats de la noirceur» portant «fièrement la couronne de Mont-Royal».

Pour ce qui est du duel, le Thunder et de Luguentz Dort ont eu le meilleur 126-106 sur les Pacers de Mathurin. Dort et le Thunder ont commencé le match en lion en se forgeant une avance de 17 à 1 au premier quart seulement. Les Pacers ont remonté quelque peu la pente au deuxième quart et Mathurin a sonné la charge avec un panier du centre-ville.

Cependant, c’est Dort qui a eu le meilleur sur Mathurin grâce à une bonne performance de 17 points en deux quart seulement, en terminant le match avec 22 points. Dort a réussi un doublé dans le match avec 11 rebonds et Mathurin a été limité à 22 minutes de jeu dans lesquelles il a enregistré 13 points et cinq rebonds.

Les deux joueurs se retrouveront le 31 mars.