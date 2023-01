Forte tempête de neige prévue à Montréal mercredi

Dès mercredi soir, la région métropolitaine sera touchée par une tempête de neige qui devrait laisser de 15 à 25cm de neige en cette fin du mois de janvier. Les précipitations devraient s’étirer jusqu’à jeudi matin.

Des vents modérés à forts pourraient créer des conditions de poudrerie selon Environnement et Changements climatiques Canada. Montréal, Laval et les rives Sud et et Nord devraient être affectées.

Il ne s’agit pas de la seule tempête potentielle cette semaine. Selon des prévisions de Météo Média, une tempête aux précipitations neigeuses importantes touchera terre aux États-Unis en Nouvelle-Angleterre et affectera plus ou moins, selon sa trajectoire, le sud du Québec entre jeudi et vendredi.

Pour l’instant, les instituts météorologiques ne prévoient des accumulations de neige lors de la première tempête en milieu de semaine. Par ailleurs, après un mois de janvier doux, les températures devraient chuter dès le 30 janvier pour atteindre les premiers -20 degrés début février, avec un retard considérable sur les normales de saison.