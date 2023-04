Des dindons sauvages se promènent en pleine ville

Les dindons sauvages sont de retour à Montréal. Plusieurs résidents ont fait part d’une rencontre avec le gros oiseau, que ce soit à Dorval, Hochelaga-Maisonneuve ou même dans le centre-ville de la métropole. Des questions réémergent quant aux potentiels dangers liés au dindon sauvage et si ce phénomène est normal, alors que les cas de signalements se multiplient, exigeant des interventions de la part des autorités.

«La pandémie a certainement pu faciliter l’accès à l’île de Montréal parce qu’il y avait moins de présence humaine dans les rues, affirme le biologiste et directeur général du Zoo Ecomuseum, David Rodrigue. Cependant, le dindon sauvage était déjà en pleine expansion depuis une vingtaine d’années, avec notamment l’adoucissement des températures qui l’aide à avoir accès aux ressources plus longtemps en plus d’augmenter leur rythme de reproduction.»

Un dindon sauvage a été aperçu dans Hochelaga-Maisonneuve sur le perron d’une résidence donnant sur la ruelle entre les rues Aird et Bennett. Photo: Capture d’écran, Facebook

Pas de danger, mais…

David Rodrigue soutient que l’oiseau en tant que tel n’est pas dangereux pour l’être humain et qu’il est assez inoffensif. Cependant, l’oiseau peut réagir agressivement en situation d’autodéfense, que ce soit lorsqu’un humain tente de la capturer ou lorsqu’un animal de compagnie s’approche trop près de lui. La Ville de Montréal suggère même de faire fuir le dindon avec du bruit ou encore en utilisant un objet, comme un parapluie ou un bâton, pour le tenir à distance et l’apeurer. Cette dernière méthode serait la meilleure manière de gérer une rencontre avec l’oiseau.

«Les seuls réels risques sont lorsque le mâle est en période de reproduction et qu’il va défendre le harem de femelles avec qui il se trouve. À ce moment, si on se rapproche trop de l’oiseau, il peut nous attaquer avec ses griffes et causer de sérieuses blessures. Même chose pour les animaux de compagnie; je déconseille d’approcher un groupe de dindons sauvages si on est avec un chien, par exemple», indique M. Rodrigue.

Mais pour le directeur général, le danger serait plutôt que les humains prennent l’habitude de nourrir les dindons sauvages, les incitant ensuite à rester dans des zones moins hospitalières, causant des problèmes pour la circulation automobile ou pour les cyclistes.

«Je le répète: la meilleure manière de tuer un animal sauvage, c’est de commencer à le nourrir avec notre nourriture. C’est une espèce qui s’adapte bien, et c’est certain qu’ils vont se regrouper et aller manger dans les poubelles, près des mangeoires et là où les humains les nourrissent. C’est un gros oiseau, et on peut donc dire que plus il y en a, plus il y a des risques de collisions avec des voitures, et aussi avec des cyclistes, qui ont moins de protection.»

Un dindon sur le cabanon

Quant à la présence de dindons en zones densément urbanisées, comme celui repéré lundi dans un stationnement du centre-ville de Montréal et qui a dû être évacué par le SPVM parce qu’il était incontrôlable, cela n’est pas inhabituel. Il n’est pas non plus anormal de voir des dindons perchés sur des endroits en hauteur dans certaines ruelles. C’est un moyen d’autodéfense utilisé par l’animal la nuit pour éviter d’être sur le sol et limiter les cas d’attaques par des prédateurs.

Le même dindon repéré cette fois-ci sur un cabanon dans la ruelle entre les rues Aird et Bennett. Ce dernier est décédé lundi, électrocuté sur les fils électriques après qu’il ait tenté de prendre son envol. Photo: Capture d’écran, Facebook

«Les dindons sauvages se cachent en hauteur. Ils se donnent un élan et prennent leur envol pour monter dans les arbres pour se protéger des prédateurs, explique David Rodrigue. C’est une manière pour eux de se défendre, et il est tout à fait plausible que les dindons en zones urbaines montent sur un cabanon ou sur le balcon d’une propriété pour y passer la nuit.»

La faune en expansion à Montréal

En raison de la présence accrue de dindons au Québec, le gouvernement a permis de le chasser à nouveau, fixant une limite annuelle de trois dindons sauvages par citoyen. Mais il n’y a pas que les chasseurs qui bénéficient de l’augmentation de la population de l’oiseau; c’est aussi le cas des coyotes, un prédateur naturel de plus en plus présent à Montréal, notamment dans l’est de Montréal.

«Parallèlement à l’expansion de la population de dindons, les coyotes aussi se multiplient à Montréal, précise M. Rodrigue. Le coyote chasse naturellement le dindon sauvage, donc il risque d’y avoir de plus en plus de cas d’agression entre espèces. Il faut aussi mentionner que le raton laveur va souvent voler les œufs des dindons sauvages dans leurs nids pour les manger.»

D’autres espèces connaissent également un essor démographique dans la métropole. C’est le cas du renard, alors que six renardeaux ont été aperçus au parc Jean-Drapeau le 17 avril dernier. Heureusement pour le dindon sauvage, le renard n’est pas un prédateur naturel pour lui. David Rodrigue rappelle qu’il est important de ne pas nourrir les renardeaux non plus parce que leur survie peut en dépendre.