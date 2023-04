Le nouveau pont de l’Île-aux-Tourtes coûtera 2,3 milliards de dollars

Le nouveau pont de l’Île-aux-Tourtes coûtera désormais 2,3 milliards de dollars, ce qui constitue une augmentation de 65% de la facture initiale. C’est ce que la ministre responsable de la Montérégie, Suzanne Roy, a expliqué sur les ondes d’ICI Première. L’inflation et le marché défavorable ont joué un grand rôle dans le gonflement de la facture.

«Pénurie de main-d’œuvre, surchauffe sur le marché, augmentation généralisée des coûts… Le contexte particulier dans lequel on est avec l’inflation a fait en sorte que nous n’avions pas de possibilités d’attente et que même si nous retournions sur le marché, nous n’aurions pas eu de prix plus bas. C’était le plus bas soumissionnaire, mais ça fait en sorte d’optimiser le chantier et de le construire plus rapidement», a-t-elle affirmé.

En service d’ici 2026

En effet, en sélectionnant cette soumission et grâce aux mesures d’exception prévues par la Loi concernant l’accélération de certains projets d’infrastructure, la planification du chantier a été réduite de 18 mois. Les travaux du nouveau pont commenceront dès cet été pour espérer mettre le pont en service d’ici 2026. La déconstruction du pont existant devrait finir quant à elle en 2029.

Entièrement financé par le gouvernement du Québec, ce nouveau pont sera muni de deux structures distinctes et comprendra trois voies de circulation par direction, une piste polyvalente bidirectionnelle et des accotements assez larges pour permettre aux autobus de circuler.

Rappelons que le pont avait dû être fermé en 2021 en raison des dangers engendrés par les multiples problèmes structurels.