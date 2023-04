Une quinzaine de suspects arrêtés en lien avec un réseau de trafic de drogues

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a arrêté mercredi matin 15 suspects en lien avec avec un réseau de production et de trafic d’amphétamines démantelé en mai 2022. Les suspects comparaîtront cet après-midi et font face à des accusations de production, de possession, de trafic de stupéfiants, en plus de certaines accusations de gangstérisme.

L’opération de démantèlement avait mené à une saisie record d’amphétamines évaluée à plus de 32,5 M$ et la saisie de 21 armes à feu. Un 16e suspect est toujours recherché par rapport à ce réseau alors que trois des suspects étaient déjà détenus à Sorel et à Montréal.

Un autre réseau de trafic de drogues entre Montréal et Toronto a été démantelé il y a deux mois, alors qu’un homme de 32 ans avait été appréhendé dans l’arrondissement de Saint-Léonard alors qu’il transportait un sac de hockey rempli de drogues.