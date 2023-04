Le niveau de l’eau pourrait monter «significativement» à Montréal dans les prochains jours

Valérie Plante examine la hausse des eaux et l'état d'une digue avec un col bleu de la Ville de Montréal, à Cartierville.

Les risques sont réels de voir le niveau de l’eau augmenter significativement cette fin de semaine à Montréal avec le réchauffement de la météo et la pluie prévue, affectant surtout l’Ouest-de-l’Île. C’est ce que croit l’expert en changements climatiques et présentateur météo pour MétéoMédia, Patrick de Bellefeuille, qui appelle à la vigilance et conseille aux Montréalais de ne pas se presser à retirer les sacs de sable qui entourent leurs propriétés.

«La chose qu’il faut comprendre avec les inondations, c’est qu’elles sont toujours provoquées par plusieurs facteurs, affirme d’emblée M. de Bellefeuille. Il y en a trois qu’on surveille particulièrement: combien a-t-on reçu de neige par endroits, à quelle vitesse se réchauffe la météo et combien de millimètres de pluie tombent sur un secteur. Il n’y a jamais un unique facteur à une inondation.»

L’ouest en premier

Des températures chaudes et de la pluie sont justement prévues cette fin de semaine dans le sud-ouest du Québec, faisant fondre la neige et augmentant le niveau de l’eau de manière importante, surtout dans la région de l’Outaouais. L’Ouest-de-l’Île de Montréal subira les premiers contrecoups de la météo plus clémente.

«Tout le bassin de la Rivière des Outaouais se déverse dans le secteur du lac des Deux Montagnes, touchant directement l’Ouest-de-l’Île de Montréal, explique M. de Bellefeuille. La neige n’a pas entièrement fondue dans la région de l’Outaouais, le mercure va demeurer au-dessus de zéro même la nuit et il annonce au-dessus de 10mm de pluie.»

«Le restant de neige va fondre pour gonfler la Rivière qui va ensuite suivre son cours jusque dans l’ouest de Montréal. Dans ce contexte, les risques de débordement d’eau la semaine prochaine sont présents.»

Le niveau de l’eau relativement stable

Pour l’instant à Montréal, quelques endroits connaissent toujours un niveau d’eau élevé. C’est le cas de l’Ouest-de-l’Île, notamment à l’Île-Bizard et à Pierrefonds, où les digues et les sacs de sable sont encore utiles aujourd’hui bien que le niveau demeure stable.

L’eau submerge un secteur de l’ouest de l’Île-Bizard, près de la jonction entre la rue Cherrier et la montée Wilson, selon la carte interactive de Crues Grand Montréal. La carte indique que le niveau de submersion diminue après avoir augmenté dans la journée de mercredi.

Le secteur près de la descente de bateau, aujourd’hui complètement en mauve avec un niveau l’eau est évaluée entre 1,20 et 1,50 mètre. À noter que certains endroits au Cap-Saint-Jacques sont également submergés, tout comme près du chemin Monk à l’Île-Bizard. Photo: Capture d’écran, Crues Grand Montréal

À Pierrefonds, le niveau de l’eau est important dans le secteur du parc des Rapides-du-Cheval-Blanc, là où passe la ligne de train de banlieue Deux-Montagnes pour rejoindre les Îles-Laval, Laval et ensuite la Couronne Nord de Montréal. Le niveau de l’eau a atteint près d’un mètre à cet endroit.

La ligne de chemin de fer entre la rivière des Prairies et la rue Saint-Louis à Pierrefonds est près d’une zone submergée. Photo: Capture d’écran, Crues Grand Montréal

Selon la carte interactive, le niveau de l’eau diminue un peu partout autour de l’île de Montréal, à l’exception de Lachine où l’eau a atteint 21,85mm au parc Stoney Point à 6h00 jeudi matin et où les indications pointaient à la hausse.