Un premier pas vers la modernisation de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont

La Société québécoise des infrastructures (SQI) a lancé dernièrement plusieurs appels d’offres pour la construction d’un stationnement étagé sur le site de l’actuel stationnement de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR). Les travaux doivent débuter le 1er juillet pour se terminer en juin 2026. Il s’agit d’une première étape dans la modernisation de l’hôpital, alors que l’établissement requiert d’importants travaux en raison de sa vétusté.

Ce projet de stationnement comptera 1500 places sur un terrain adjacent au pavillon Rosemont de l’HMR, situé à l’intersection du boulevard Rosemont et de la rue Lacordaire. Le stationnement pourrait compter entre trois et cinq étages majoritairement ou exclusivement réservés au personnel de l’hôpital. Dans le présent scénario, le coût des travaux est évalué à 80 M$ avant taxes.

En plus de comprendre des cages d’escalier d’issues de secours, des rampes d’accès montantes et descendantes ainsi qu’un bloc d’ascenseur assurant l’accès aux personnes à mobilité réduite, le stationnement devra être conçu pour permettre aux piétons et aux cyclistes de se déplacer dans un parcours parallèle aux voitures. Il prévoit également un aménagement pour des supports à bicyclettes dans un enclos sécurisé.

La modernisation de l’HMR a fait couler beaucoup d’encre cette année. Rappelons qu’en janvier dernier, La Presse avait appris que le gouvernement avait demandé au CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal de revoir son projet de modernisation de l’hôpital pour respecter le budget initial qui lui avait été consenti. La nouvelle facture était beaucoup plus salée que prévu.