Olivier Primeau annule une conférence de presse pour Métro Métro

Alors que l’entrepreneur Olivier Primeau s’est retiré de la vie publique après avoir été la cible de plusieurs attaques la semaine dernière, une conférence de presse au sujet ses festivals de musique, Métro Métro et Fuego Fuego, qui devait avoir lieu demain est annulée.

L’évènement de presse devait se tenir au pied de la tour olympique, mardi matin, en présence de plusieurs artistes, de membres de l’équipe de l’organisation des deux festivals, ainsi que de l’entrepreneur Olivier Primeau. Compte tenu des circonstances, l’annonce, qui concerne notamment des améliorations par rapport à la sécurité, sera plutôt relayée par voie de communiqué.

En effet, en moins d’une semaine, trois bâtiments appartenant à Olivier Primeau ont été la cible d’attaques criminelles.

D’abord, des coups de feu avaient été tirés dans la fenêtre du condo d’Olivier Primeau à Laval. Quelques jours plus tard, la pizzeria Slice Gang, cofondée par M. Primeau et située à Sainte-Thérèse, a été vandalisée. Le lendemain, la même pizzeria a été visée par une tentative d’incendie. Un suspect montréalais a été appréhendé.

Jeudi dernier, le propriétaire du Beach Club s’est exprimé sur Instagram et a dit ne plus pouvoir exclure être la cible d’attaques. Il a ajouté qu’il prendrait du recul et qu’il serait moins présent sur les réseaux sociaux pour sa sécurité et celle de ses proches.

Les festivals Metro Metro et Fuego Fuego doivent toujours avoir lieu respectivement du 19 au 21 mai et du 26 au 27 mai sur l’esplanade du Parc olympique.