Travaux au tunnel La Fontaine: des nouvelles stations BIXI à Boucherville

Trois nouvelles stations de vélos BIXI seront installées cette semaine à Boucherville. Ce sont les dernières mesures d’atténuation de la circulation vers le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine mises en œuvre par le gouvernement provincial.

Ces nouvelles stations seront placées aux stationnements incitatifs de Montarville et de Mortagne ainsi qu’au quai municipal de Boucherville pour encourager les citoyens à opter pour le transport collectif par autobus ou navettes fluviales vers l’île de Montréal.

Le cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, a assuré, par voie de communiqué, que huit autres stations de vélopartage seront ajoutées à Boucherville et Longueuil d’ici le mois d’août.

L’annonce de ces nouvelles options de transport pour la population affectée par les travaux de réfection du tunnel a été faite ce lundi par la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire, Chantal Rouleau. Cela ne relève pas de la simple coïncidence: c’est aujourd’hui que débute la saison 2023 des navettes fluviales reliant Montréal et la Rive-Sud.

Les BIXI seront disponibles à @Boucherville_ dès cette semaine! Un total de 11 stations seront installées au cours de la saison et 100 vélos seront ajoutés à la flotte pour desservir le secteur. Consultez la carte des stations pour les voir apparaître: https://t.co/8VVhmYqDYy pic.twitter.com/UEcFzQE3MC — BIXI Montréal (@BIXImontreal) May 15, 2023