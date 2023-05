Une nouvelle liaison pour les navettes fluviales, qui reviennent lundi

Les six navettes fluviales de Montréal débuteront leur service pour la saison 2023 dès lundi. Plusieurs nouveautés s’ajoutent au programme, tel qu’une nouvelle liaison.

Le service permet désormais de prendre une navette au Vieux-Port pour naviguer sur le fleuve jusqu’à Pointe-aux-Trembles puis Varennes. L’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) a aussi revu les horaires afin qu’ils s’accordent mieux avec les autres modes de transports et différents évènements.

Les quais de l’île Sainte-Hélène et Varennes seront cependant mis en service plus tard cette saison, à cause de crues printanières exceptionnelles affectant le niveau d’eau sur le fleuve.

Les horaires et itinéraires des navettes fluviales seront aussi bientôt ajoutés aux applications Chrono et Google Maps pour aider à la planification des déplacements de ses usagers.

«La navette fluviale entre Boucherville et Montréal fait partie des nombreuses mesures d’atténuation en transport collectif offertes aux citoyens touchés par les travaux du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine», rappelle la ministre des Transports Geneviève Guilbault, incitant à faire leur traversée du fleuve autrement qu’en voiture. Le trajet entre Montréal-Mercier et Boucherville est offert gratuitement par le gouvernement, à cet effet.

Un nombre record de 256 000 passagers ont été accueillis l’année dernière, montrant que «l’engouement pour le service des navettes fluviales est indéniable», s’emballe le directeur général de l’ARTM, Benoît Gendron.