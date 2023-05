La rue Sainte-Catherine devient piétonne aujourd’hui

On approche un peu plus de la saison estivale aujourd’hui: la rue Sainte-Catherine redevient piétonne. La portion entre la rue Saint-Hubert et l’avenue Papineau sera ainsi réservée à la mobilité douce du 19 mai au 9 octobre 2023. Et ça commence en beauté puisqu’on va pouvoir y faire la fête!

Les danseurs d’Aérobie À pieds levés défileront de 16h à 18h pour lancer la belle saison. Le Village compte près de 40 terrasses où se restaurer et lever le verre. Situé tout près du centre-ville, le Village est le plus grand espace destiné aux communautés 2SLGBTQ+ au monde.

Ce samedi, c’est la troupe de percussions ambulantes KUMPA’NIA qui fera vibrer le secteur. Il paraît que la bande donne «le ton clownesque et carnavalesque partout où elle passe». Ces déambulations auront lieu de 14h à 14h45 et de 15h15 à 16h.

En soirée, on pourra assister à une compétition de drags perché·e·s sur deux autobus en pleine rue. Oui, oui, vous avez bien lu: 12 «féroces» compétiteur·rice·s vont tout donner pour la première édition du Grand Championnat national de drag de Montréal. L’événement se déroulera sur les véhicules de la compagnie Mixbus. Rendez-vous sur Sainte-Catherine Est, entre les rues De Champlain et Alexandre-DeSève, de 19h à 21h45.

Les plus sportifs pourront profiter d’un cours de Zumba gratuit, dimanche de 14h à 15h30, entre les rues De Champlain et Alexandre-DeSève. Pour consulter le reste de la programmation estivale de la rue Sainte-Catherine, cliquez ici.

Jeudi, c’était au tour de l’avenue Bernard de devenir piétonne.