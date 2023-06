Fermeture du pont de l’Île-aux-Tourtes dans la nuit de mardi

Des interventions auront lieu sur le pont de l’Île-aux-Tourtes en direction de Montréal dans la nuit du 13 au 14 juin, entrainant sa fermeture entre 22h30 et 5h00. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) doit effectuer des réparations sur les dalles du pont.

L’autoroute 40 sera entièrement fermée à la circulation automobile en direction est entre la 35e sortie, soit l’avenue Saint-Charles, et l’entrée en provenance du chemin de Senneville, incluant le pont de l’Île-aux-Tourtes. Le MTMD indique aux automobilistes situés sur la Rive-Sud et qui souhaitent se rendre à Montréal qu’ils devront emprunter l’autoroute 30, puis la sortie pour l’autoroute 20 en direction est et le pont Galipeault par la suite.

Les détours en vigueur seront indiqués par des panneaux de signalisation. Le MTMD précise que les travaux pourraient être reportés ou prolongés durant les nuits suivantes si la météo est défavorable.

En avril dernier, la ministre responsable de la Montérégie, Suzanne Roy, précisait que la facture du nouveau pont de l’Île-aux-Tourtes est passée à 2,3 milliards de dollars, ce qui constitue une augmentation de 65% de la facture initiale. Elle affirmait aussi que la mise en service du nouveau pont est prévue pour 2026.