Qualité de l’air: Montréal ferme temporairement des installations

Suivant une recommandation de la Santé publique, la Ville de Montréal ferme temporairement des installations, comme des piscines et des terrains sportifs, en raison de la mauvaise qualité de l’air dans la métropole. Plusieurs arrondissements en ont fait l’annonce sur leurs médias sociaux jeudi après-midi.

«Les feux de forêt qui sévissent dans le nord du Québec génèrent toujours beaucoup de fumée dégradant la qualité de l’air, ce qui peut nuire aux personnes ayant des problèmes respiratoires», peut-on lire dans un avis sur le site internet de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

En conformité avec les recommandations émises par la Santé publique, l’arrondissement ferme temporairement ses pataugeoires, ses piscines extérieures, ses terrains de tennis, ses ludothèques, ses chalets de parc (à l’exception des toilettes), ainsi que certains pianos publics.

L’activité de gymnastique rythmique prévue au parc des Compagnons-de-Saint-Laurent est également annulée et d’autres activités pourraient l’être, précise l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal qui conseille de surveiller son calendrier et son site Web avant de se déplacer.

L’arrondissement du Sud-Ouest a aussi annoncé la fermeture de ses plateaux sportifs extérieurs. Les activités sportives des associations sont aussi annulées pour ce soir, et ce, jusqu’à nouvel ordre.

Fermeture des plateaux sportifs extérieurs et annulation d’activités en raison de la qualité de l’air sur le territoire de l’agglomération, à partir du 29 juin, 15 h. D’autres communications suivront selon l’évolution de la situation. — Le Sud-Ouest (@SO_MTL) June 29, 2023

Les arrondissements d’Ahuntsic-Cartierville, de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, de Saint-Léonard, de Saint-Laurent, de LaSalle et de Verdun ont également confirmé à Métro la fermeture immédiate des pataugeoires et des piscines. Quant aux arrondissements de Montréal-Nord et Rosemont-La Petite-Patric, ils les fermeront qu’à compter de 17h.

Les cinémas en plein air qui devaient avoir lieu à Rosemont jeudi soir sont aussi annulés.

De son côté, l’arrondissement de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève ne prévoit pas fermer d’installations ni d’annuler des activités en raison de la mauvaise qualité de l’air en cours. «Nous surveillons de près la situation», précise cependant le chargé de communication Moustapha Diop. Il en va de même pour Outremont.

Vers 17h jeudi, la qualité de l’air était toujours «bonne» à Montréal, selon le site IQAir.

La Ville de Montréal invite toutefois à la prudence et demande de limiter les activités extérieures. Elle conseille aussi de fermer les portes ainsi que les fenêtres, en plus d’arrêter l’échangeur d’air (ou en le mettant en mode recirculation).

De plus, la première soirée de l’International des Feux Loto-Québec, qui devait se tenir ce soir, est annulée. La tenue des prochains feux d’artifice demeure incertaine.

Si vous éprouvez des symptômes ou des malaises, composez le 811 pour rejoindre Info-Santé.