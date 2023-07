Les funérailles de Denise Bombardier auront lieu cette semaine à Outremont

C’est ce vendredi 14 juillet à l’église Saint-Viateur d’Outremont qu’auront lieu les funérailles de la chroniqueuse Denise Bombardier, décédée il y a une semaine à l’âge de 82 ans. «Un dernier hommage lui sera rendu» à partir de 17h, peut-on lire dans l’avis de décès publié lundi matin.

Denise Bombardier s’est éteinte paisiblement et entourée des gens qui l’aimaient le matin du 4 juillet à la Maison de soins palliatifs Saint-Raphaël, située à Outremont. Selon sa famille, elle était atteinte «d’un cancer fulgurant». Journaliste, auteure, animatrice et essayiste, Mme Bombardier aura marqué le Québec par son franc-parler et son amour pour la langue française.

«Pour ceux qui le désirent, des dons à la campagne de financement de l’église Saint-Viateur d’Outremont et à la maison Saint-Raphaël seraient appréciés», précise-t-on dans l’avis de décès.