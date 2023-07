Le légendaire restaurant Le Piment Rouge renaîtra de ses cendres

Avant de fermer en 2014, le restaurant de haute cuisine asiatique Le Piment Rouge s’est démarqué sur la scène culinaire locale et internationale pendant 30 ans. Jadis situé dans le centre-ville, l’établissement rouvrira ses portes dans le quartier Parc-Extension à l’automne.

C’est au 495 avenue Beaumont, l’adresse d’un projet de condos locatifs qui intégrera des commerces de proximité, que Le Piment Rouge renaîtra de ses cendres. Au grand plaisir des amateurs de fine cuisine chinoise, le restaurant continuera de proposer des plats uniques originaires de cinq régions, notamment sichuanaises et cantonaises.

À l’époque, l’endroit prestigieux était fréquenté par des premiers ministres canadiens, des célébrités hollywoodiennes et des athlètes. Plusieurs photos montrent d’ailleurs l’ancien premier ministre du Canada Jean Chrétien et l’actuel premier ministre, Justin Trudeau, avec la propriétaire du restaurant, Hazel Mah.

Facebook/Le Piment Rouge Facebook/Le Piment Rouge

Dans un communiqué, le groupe Montoni, à l’origine du projet immobilier du 495 Beaumont, souligne qu’il a fallu trois années aux associés pour convaincre Mme Hazel Mah de rouvrir son restaurant.

«Celle qui a su perfectionner et partager l’art de la cuisine asiatique à une époque où elle était encore très peu connue en Amérique du Nord, a finalement décidé de quitter la Californie, où elle résidait avec sa famille depuis 2014, pour revenir à ses racines et ramener à Montréal son énergie créative et son savoir-faire», explique-t-on.

Au courant de sa longue carrière, Mme Mah a obtenu de nombreux honneurs et son restaurant s’est souvent retrouvé au sommet des palmarès des critiques culinaires, dont celui du Devoir et de Radio-Canada en 2010-2011.

Selon le site Web anglophone d’arts, culture et d’actualités montréalaises Cult MTL, la réouverture du Piment Rouge était initialement prévue pour janvier 2022. Il aurait été reporté «en raison de la bureaucratie autour de l’immigration en provenance de Chine, qui a retardé l’arrivée des nouveaux chefs Piment Rouge», selon les propos de la coordonnatrice de projet Virginia Casale rapporté par Cult MTL.