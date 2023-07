Nouvelle aire de détente à la berge du parc de la Promenade-Bellerive

Alors que l’Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve a pour objectif de permettre la baignade dans le fleuve Saint-Laurent à partir de la berge de la Promenade-Bellerive dès 2024, une section du parc a été aménagée en ce sens. On y trouve notamment une aire de détente avec des bancs et des chaises longues en bois, ainsi que des parasols.

En plus du mobilier de plage, ce nouveau pôle récréatif, inauguré mercredi soir, accueille du marquage ornemental sur la chaussée, des installations sanitaires écologiques, des sentiers ainsi qu’une rampe d’accès à la plage accessibles universellement. Des arbres situés aux abords de l’eau ont également été taillés afin d’améliorer la vue sur le fleuve Saint-Laurent vis-à-vis le belvédère existant.

Cela fait maintenant plusieurs années que Projet Montréal s’est engagé à aménager un accès à l’eau et à la baignade au parc de la Promenade-Bellerive.

«Notre objectif demeure toujours de permettre la baignade dès que possible. À l’Arrondissement, on a fait ce qui est en notre pouvoir afin d’y arriver. On compte maintenant sur les autres paliers de gouvernement pour les dernières étapes», a déclaré le maire de l’Arrondissement, Pierre Lessard-Blais.

Des études sont actuellement en voie d’être terminées, précise-t-il, afin d’évaluer si un futur espace de baignade répond aux exigences des gouvernements provincial et fédéral. Pour s’assurer de créer un espace de baignade sécuritaire, il faut d’abord étudier la direction et la vitesse des courants; l’absence d’éléments toxiques et de débris sur la grève et dans le littoral; la topographie d’une éventuelle zone de baignade; ainsi que le respect de la biodiversité.

En demandant à ses équipes internes de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve d’imaginer et de concevoir en grande partie le projet d’aménagement, l’Arrondissement a réussi à réduire les coûts à 400 000 $, soit la moitié du montant estimé si le contrat avait plutôt été octroyé à un fournisseur externe, indique le cabinet du maire.